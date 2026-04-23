¿Estás por celebrar un año más de vida de tu mascota y no sabes cuál es el lugar ideal? En Azteca Noticias te decimos dónde festejar el cumpleaños de tu perro en la Ciudad de México (CDMX), desde zonas céntricas como la Condesa hasta el sur de la capital.

En tu búsqueda por un lugar ideal para la gran fiesta, toma en cuenta tanto las condiciones de las áreas especiales para animales, como por las reglas que buscan su protección. Procura la seguridad de tus invitados, permite sin sacrificar la socialización controlada en entornos diseñados para el bienestar animal y convivencia canina. Estos sitios de CDMX son ideales para quienes desean organizar una reunión sin las restricciones de la correa.

Para que tu fiesta para perros en CDMX sea tendencia, no olvides seguir los consejos veterinarios para eventos caninos. Además, prioriza siempre la hidratación de tu mascota y evita el exceso de estímulos.

Al elegir lugares pet-friendly para celebrar en Ciudad de México aseguras un ambiente donde el festejado es el verdadero protagonista. Recuerda que la mejor guía para organizar celebraciones de mascotas siempre pondrá la seguridad y la limpieza del espacio público como prioridad, logrando que cada "Pet-Party" sea una experiencia positiva para la comunidad y un recuerdo inolvidable para tu mejor amigo.

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Lugares pet friendly para celebrar el cumpleaños de tu perro

Parque México, en el corazón de la Condesa

El punto de reunión más icónico para la comunidad canina, por excelencia, es el Parque México. Su zona exclusiva para perros es inmensa (cerca de mil metros cuadrados), lo que permite que el festejado y sus invitados corran sin las limitaciones de la correa. Lo mejor de este sitio es la socialización constante, por lo que es ideal si tu mascota es de los que ama hacer nuevos amigos en cada esquina.

Parque España, con sombra y tranquilidad

A solo unos pasos del Parque México, el Parque España ofrece una atmósfera mucho más relajada y boscosa. Sus senderos están llenos de árboles frondosos que regalan una sombra natural increíble, algo que los veterinarios siempre agradecen para evitar el sobrecalentamiento de los animales. Es el spot perfecto para una reunión de perros de edad avanzada o aquellos que prefieren explorar olfateando con calma.

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Parque La Mexicana, diversión en las alturas

Si lo que buscas es un diseño de primer nivel en la CDMX, en Santa Fe se encuentra el Parque La Mexicana, que cuenta con un área canina dividida para razas grandes y pequeñas.

Esto es vital para el bienestar de los invitados, ya que evita que los más chiquitos se sientan intimidados. Tiene fuentes para hidratarse y obstáculos de agilidad por si quieren un festejo con un toque de ejercicio.

Un refugio en el sur de CDMX: el Parque Hundido

El Parque Hundido, en la alcaldía Benito Juárez, es una maravilla por sus desniveles y su ambiente que parece un bosque privado en medio de la ciudad. Su área canina está bien delimitada y es lo suficientemente amplia para organizar juegos de búsqueda. La densidad de los árboles ayuda a que el ruido del tráfico se pierda, reduciendo el estrés acústico para los perritos más nerviosos.

Estilo moderno en la Roma: Jardín Alexander Pushkin

El Jardín Pushkin, en la alcaldía Cuauhtémoc, es el favorito de los perros "urbanitas". Su área para mascotas fue remodelada recientemente y cuenta con un suelo especial que no se calienta tanto como el asfalto, protegiendo sus almohadillas. Es una excelente opción si después del parque quieres caminar a alguna de las muchas cafeterías pet friendly que lo rodean.

¿Qué hacer en el cumpleaños de mi perro?

Organizar una "Pet-Party" requiere ver el mundo a 30 centímetros del suelo. Aquí te dejamos tres consejos clave para que el cumpleañero se sienta el rey:

La regla de los 15 minutos : Cuando lleguen los invitados, permite que los perros se saluden fuera del área de juego. Esto baja los niveles de adrenalina y evita que entren al parque "en modo cacería" o demasiado ansiosos. Agua fresca, no fría: El agua a temperatura ambiente es mejor para su digestión después de correr. Evita ponerle hielos si han estado jadeando mucho, ya que los cambios bruscos de temperatura no son recomendables según los médicos veterinarios. Cero comida humana: Por más que pongan cara de tristeza, evita compartirles a los perros el pastel o botanas de los humanos. Los condimentos como la cebolla o el exceso de azúcar pueden arruinarles el festejo con una visita de emergencia al hospital. Opta por premios de un solo ingrediente, como tiras de pollo deshidratado.

Al final del día, el mejor regalo para ellos no es el juguete nuevo, sino el tiempo de calidad y un espacio seguro donde puedan simplemente ser perros.

