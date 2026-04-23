¿Cuándo inicia oficialmente temporada de lluvia en CDMX en este 2026?

El ciclo de mayores precipitaciones en la Ciudad de México para este año ya cuenta con una programación definida. De acuerdo con las proyecciones climáticas, el inicio formal de esta etapa de lluvias se sitúa muy pronto Y aquí te dejamos los detalles para que tomes tus precauciones.

¿Cuándo empeiza la temporada de lluvas en la CDMX?

A partir del 15 de mayo y desde ese momento, la metrópoli entrará en una fase de constante actividad hídrica que se prolongará durante 6 meses, concluyendo oficialmente el 15 de noviembre. Durante este lapso, el entorno urbano experimenta su mayor volumen de caída de agua, lo que obliga a la población y a las autoridades a establecer medidas de prevención para reducir el impacto de los fenómenos naturales.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗻𝗶𝘃𝗲𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲𝗰𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀.



- Se pronostican… pic.twitter.com/WgGGGCcfdW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 22, 2026

Problemas en la CDMX por temporada de lluvias

La llegada de este periodo no solo representa un cambio en el clima cotidiano, sino que también detona una serie de eventos que ponen a prueba la resistencia de la ciudad. La saturación de agua en las vialidades genera complicaciones graves que van más allá de simples molestias logísticas. La acumulación de líquido en puntos críticos suele derivar en encharcamientos severos y, en casos más agudos, en inundaciones que paralizan el tránsito y comprometen la integridad de los ciudadanos.

Asimismo, la intensidad de las lluvias durante este ciclo de 2026 puede provocar daños materiales directos en el patrimonio de las familias, afectando la estructura de las viviendas. Otro punto de preocupación constante es la red de drenaje local, la cual suele sufrir alteraciones o colapsos ante el volumen excedente de agua, incrementando la posibilidad de incidentes en diversas zonas de la capital.

El fenómeno del “triple diluvio” en México

Dentro del panorama informativo actual, se ha destacado un evento particular reportado por Azteca Noticias denominado el triple diluvio. Este concepto se suma a las advertencias para los habitantes de la urbe, enfatizando la necesidad de extremar los cuidados ante la magnitud de las descargas pluviales que se esperan. La convergencia de diversos factores meteorológicos eleva la vigilancia sobre los puntos vulnerables de la ciudad, especialmente donde el historial de afectaciones previas sugiere una mayor fragilidad ante tormentas de gran escala.

Dado que el intervalo de mayor riesgo abarca desde la segunda quincena de mayo hasta mediados de noviembre, la gestión de riesgos se vuelve prioritaria. Las autoridades instan a tomar previsiones ante las posibles fallas en la movilidad urbana y la seguridad general. Entender la temporalidad de estos eventos es fundamental para evitar que los incidentes derivados de la actividad pluvial escalen a situaciones de emergencia mayor, protegiendo tanto la infraestructura pública como los bienes privados de los capitalinos.

