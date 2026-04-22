El desarrollo de los proyectos federales en México ha desatado una crisis ambiental sin precedentes que hoy mantiene en alerta a especialistas y comunidades locales. Bajo la gestiónde la 4T, la biodiversidad del sureste y las costas del Golfo enfrentan una degradación sistemática, donde la celeridad de las obras de infraestructura y la falta de protocolos efectivos han provocado daños irreversibles en selvas, cenotes y litorales.

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El impacto irreversible del Tren Maya

La construcción del Tren Maya ha generado lo que especialistas y comunicadores califican como un perjuicio ecológico que no podrá revertirse en la Península de Yucatán.

La edificación sobre terrenos de extrema fragilidad ha comprometido la integridad de redes de cavernas subacuáticas y cenotes, elementos vitales para el equilibrio hídrico de la región.

De manera específica, los reportes técnicos en el segmento 5 Sur han evidenciado una situación alarmante: los cimientos presentan deterioros visibles y los pilares muestran signos avanzados de corrosión.

Estas fallas estructurales no solo representan un ecocidio por la fragmentación de la selva húmeda, sino que también ponen en duda la estabilidad y seguridad de toda la infraestructura ferroviaria a largo plazo.

Catástrofe petrolera en el litoral mexicano

El ecosistema marino enfrenta una de sus crisis más severas debido a vertidos de hidrocarburos que han contaminado una extensión superior a los 933 kilómetros en 4 entidades federativas distintas.

En el Golfo de México, la marea negra ha impactado directamente 53 playas situadas entre Veracruz y Tabasco, alterando el entorno de reservas naturales y zonas de arrecifes.

El daño a la biodiversidad es palpable, con reportes de mortalidad y riesgo inminente para especies como tortugas marinas en la zona de El Carrizal, además de manatíes y diversas variedades de peces.

La falta de medidas preventivas por parte de la federación ha sido señalada como el factor determinante en este desastre que golpea tanto al medio ambiente como al sector turístico y pesquero.

Devastación en Quintana Roo y Yucatán

La zona turística de Quintana Roo también registra afectaciones directas por obras de infraestructura, particularmente por la edificación del puente Nichupté.

Este proyecto ha incidido negativamente en los manglares de la laguna, reduciendo la protección natural de la costa y alterando el hábitat de múltiples especies locales.

Paralelamente, en diversas comunidades mayas del estado de Yucatán, los habitantes han levantado la voz para denunciar despojos de tierras y la proliferación de granjas tóxicas que contaminan el subsuelo.

Estos testimonios refuerzan la narrativa de un modelo de desarrollo que prioriza la obra civil sobre la conservación de la biodiversidad y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos originarios.

