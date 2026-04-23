Frente frío 46 traerá lluvias interminables en más de 15 estados: clima en México se complica

¡Ojo con el pronóstico del clima! Para este jueves 23 de abril, México volverá a registrar intensas lluvias en gran parte de la república, gracias a la presencia del frente frío 46 y canales de baja presión.

El sistema frontal se extenderá sobre el noroeste del país, causando rachas de viento extremas, pero en combinación con una línea seca y canales de baja presión, se prevén tormentas eléctricas, granizo y lluvia en más de 15 estados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico de lluvias en México para este 23 de abril

Aunque el frente frío 46 no afectará al centro y sur del país, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero continúan bajo alerta por lluvias continuas debido a canales de baja presión. A continuación te compartimos las entidades con precipitaciones extremas:



Lluvias fuertes : Coahuila (norte), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (este y noreste), Oaxaca (centro, norte y noroeste) y Chiapas (centro y sur).

: Coahuila (norte), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (este y noreste), Oaxaca (centro, norte y noroeste) y Chiapas (centro y sur). Chubascos : Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

¿Se sentirá calor este jueves 23 de abril?

Debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, se registra una ola de calor que afectará a 10 estados, incluyendo:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro), San Luis Potosí, Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (centro).

: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro), San Luis Potosí, Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

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Seguirán las lluvias: Clima en CDMX y Edomex

¡Ni saques la ropa! Este jueves, la capital volverá a tener un día nublado, con muy pocas horas de sol. En la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con posibles descargas eléctricas y lluvias ligeras, pero en el Edomex se prevén inundaciones.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para la entidad mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.