¿A qué hora empezará a llover hoy en CDMX? Pronostican granizo para este 22 de abril

Después de la lluvia que sorprendió a la Ciudad de México (CDMX) ayer 21 de abril de 2026, el gobierno de la capital del país emitió un aviso sobre el horario en el que volverá a llover hoy 22 de abril.

¿A qué hora lloverá hoy 22 de abril?

La Secretaría General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció que la lluvia de hoy miércoles comenzará alrededor de las 15:00 horas y podría continuar hasta las 18:00 horas. Agregó que el pronóstico es de precipitación menor a 15 milímetros.

El pronóstico es de ambiente caluroso, con cielo medio nublado a nublado y lluvias ocasionales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Este miércoles se prevé ambiente #caluroso, cielo medio nublado a nublado y #lluvias con chubascos ocasionales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 27 °C

🌡#TemperaturaMínima: 15 °C… pic.twitter.com/6WOuLsQYKq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Además, habrá vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. Los vientos con rachas fuertes impactarán las zonas centro, norte y oriente de la capital del país en un horario de 17:00 a 20:00 horas.

Las temperaturas oscilan entre una máxima de 27°C a las 15:00 horas y una mínima de hasta 15 grados que puede llegar a las 6:00 horas de mañana 23 de abril de 2026.

Videos de las inundaciones en Ciudad de México del 21 de abril

Las lluvias del martes 21 de abril causaron caos vial y anegamientos en CDMX. Videos virales capturan avenidas como Circuito Interior convertidas en ríos, con autos varados, mientras personal de emergencias laboraba para destapar las coladeras.

🌧️🚨 Totalmente inundado se encuentra Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma, con dirección al sur.



Autoridades realizan cortes a la circulación e intentan destapar coladeras saturadas de basura, mientras peatones buscan cruzar entre la corriente.@tritonazteca11… pic.twitter.com/GgUwL4mjH4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en CDMX?

La temporada oficial de lluvias en Ciudad de México arranca en mayo y se extiende hasta octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cabe recordar que en otros estados de México, como Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, se verán afectados por intensas lluvias desde hoy 22 de abril, cuando la interacción de canales de baja presión y la entrada de humedad desde ambos océanos provocará las precipitaciones. Este fenómeno seguirá el jueves y se prolongará al oriente y sureste de México.