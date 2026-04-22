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¿A qué hora empezará a llover hoy en CDMX? Pronostican granizo para este 22 de abril

La lluvia comenzará esta tarde y podrá ser acompañada de granizo y rachas fuertes; algunas avenidas como Circuito Interior presentaron inundaciones ayer.

Foto de lluvia.
¿A qué hora lloverá?|Unsplash.

Escrito por: César Contreras

Después de la lluvia que sorprendió a la Ciudad de México (CDMX) ayer 21 de abril de 2026, el gobierno de la capital del país emitió un aviso sobre el horario en el que volverá a llover hoy 22 de abril.

¿A qué hora lloverá hoy 22 de abril?

La Secretaría General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anunció que la lluvia de hoy miércoles comenzará alrededor de las 15:00 horas y podría continuar hasta las 18:00 horas. Agregó que el pronóstico es de precipitación menor a 15 milímetros.

El pronóstico es de ambiente caluroso, con cielo medio nublado a nublado y lluvias ocasionales que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Además, habrá vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. Los vientos con rachas fuertes impactarán las zonas centro, norte y oriente de la capital del país en un horario de 17:00 a 20:00 horas.

Las temperaturas oscilan entre una máxima de 27°C a las 15:00 horas y una mínima de hasta 15 grados que puede llegar a las 6:00 horas de mañana 23 de abril de 2026.

Videos de las inundaciones en Ciudad de México del 21 de abril

Las lluvias del martes 21 de abril causaron caos vial y anegamientos en CDMX. Videos virales capturan avenidas como Circuito Interior convertidas en ríos, con autos varados, mientras personal de emergencias laboraba para destapar las coladeras.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias en CDMX?

La temporada oficial de lluvias en Ciudad de México arranca en mayo y se extiende hasta octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cabe recordar que en otros estados de México, como Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México, se verán afectados por intensas lluvias desde hoy 22 de abril, cuando la interacción de canales de baja presión y la entrada de humedad desde ambos océanos provocará las precipitaciones. Este fenómeno seguirá el jueves y se prolongará al oriente y sureste de México.

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