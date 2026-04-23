Lesionados de Teotihuacán: así van tras el ataque armado en la Pirámide de la Luna

A dos días del ataque armado en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, las autoridades de salud actualizaron el estado de los lesionados y cómo avanza su recuperación.

De acuerdo con el comunicado conjunto de la Secretaría de Salud y IMSS Bienestar, la mayoría de los heridos evoluciona favorablemente, aunque algunos continúan bajo atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos en Teotihuacán hoy?

Las autoridades informaron que actualmente cuatro personas permanecen hospitalizadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca tras el ataque en Teotihuacán. Su condición es estable y muestran mejoría constante.

Además, ya hay pacientes que pudieron regresar a casa:



Una persona atendida en el Hospital General de Axapusco fue dada de alta

Dos más que estaban en hospitales privados también salieron tras evolucionar favorablemente

En total, fueron 13 personas lesionadas durante el ataque, por lo que el avance en su recuperación ha sido significativo en las últimas horas.

¿Cómo fue la atención médica tras el ataque en Teotihuacán?

Según las autoridades, la atención se brindó de forma inmediata y coordinada. Desde el primer momento, se activaron protocolos para garantizar atención médica integral, gratuita y oportuna.

También señalaron que no solo se está atendiendo a los pacientes, sino que se mantiene acompañamiento cercano con sus familias, algo clave en este tipo de emergencias.

Tanto el titular de Salud, David Kershenobich, como el director de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, dan seguimiento directo a la evolución de los heridos.

¿Qué pasó el 20 de abril en Teotihuacán?

El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro de la zona arqueológica.

Minutos después, elementos de seguridad llegaron al sitio y ubicaron al agresor en la cima de la Pirámide de la Luna. Durante la movilización, visitantes fueron evacuados y se ordenó el cierre inmediato del lugar. El saldo fue de dos personas muertas —incluido el atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez de 27 años— y 13 lesionados.

Las autoridades aseguraron que continuarán con el monitoreo constante de los pacientes hospitalizados hasta su recuperación total.

Además, reiteraron su compromiso de mantener informada a la población sobre la evolución de los heridos y de brindar atención con calidad y sentido humano.