Nace otra cría de mono araña en el Cañón del Sumidero; se creía extinto en ese lugar desde hace 30 años

La conservación ambiental en Chiapas dio un gran paso luego del nacimiento de una nueva cría de mono araña que confirma los esfuerzos por recuperar la especie en el Parque Nacional Cañón del Sumidero están dando resultados.

Se trata de la tercera cría registrada desde que inició el programa de reintroducción de esta especie, considerada en peligro de extinción en México. Este logro no solo representa un avance en materia ambiental, sino también una señal clara de que el ecosistema está respondiendo favorablemente.

¿Por qué es importante el nacimiento de un mono araña en el Cañón del Sumidero?

Durante más de 30 años, el mono araña había desaparecido de la zona oeste del cañón. Su reaparición y reproducción en libertad demuestra que el hábitat ha sido restaurado con éxito.

La nueva cría forma parte de una familia que surgió de un grupo de 12 ejemplares reintroducidos en 2016. Con el paso del tiempo, lograron adaptarse, reproducirse y establecer una estructura social estable.

Hoy, este grupo está conformado por cinco integrantes: una pareja adulta, dos crías juveniles y el recién nacido. Todos se reportan en buen estado de salud, lo que refuerza la viabilidad del proyecto.

¿Cómo se logró la recuperación del mono araña en Chiapas?

El éxito de este caso no es casualidad. Detrás hay años de trabajo coordinado entre instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro y la organización civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta.

Gracias al monitoreo satelital y recorridos constantes, se ha podido observar que los monos se alimentan de especies nativas como el ramón, el chicozapote y el higo. Esto confirma que el entorno natural está en condiciones óptimas para sostener a la especie.

Recomendaciones para visitantes: cómo evitar poner en riesgo al mono araña

Con el aumento de avistamientos, también crece la responsabilidad de quienes visitan el lugar. Autoridades piden seguir medidas básicas para proteger tanto a los animales como a las personas:

Mantener al menos 20 metros de distancia desde las lanchas

Evitar hacer ruido o intentar llamar su atención

No interferir con su comportamiento natural

Tener precaución, ya que el macho alfa puede reaccionar de forma agresiva si percibe peligro

Estas acciones son clave para evitar estrés en los animales, especialmente ahora que hay una cría recién nacida.

¿Por qué el mono araña es clave para el ecosistema?

El mono araña de Geoffroy juega un papel fundamental en la selva. Su dieta basada en frutos lo convierte en un importante dispersor de semillas, ayudando a regenerar los bosques.

Además, tiene características únicas como su cola prensil —que funciona casi como una quinta extremidad— y una forma de vida social compleja. Sin embargo, su reproducción es lenta, lo que hace que cada nacimiento sea especialmente valioso.

Actualmente, esta especie está catalogada en peligro de extinción en México, por lo que cada avance en su conservación representa una victoria.

El nacimiento de esta cría no solo enriquece la biodiversidad de Chiapas, también manda un mensaje claro: cuando se protege la naturaleza, los resultados llegan. El Cañón del Sumidero vuelve a ser hogar de una especie que parecía perdida.