Triple diluvio en México: Lluvias y calor extremo impactarán en varias regiones esta semana

Un cóctel climático sacude al centro del país. Esta semana, México se convierte en el escenario de una batalla meteorológica. Un canal de baja presión, mezclado con la humedad que llega desde el Pacífico y el Golfo de México, ha desatado una inestabilidad que no dará descanso. Puebla será de los estados más castigados, con lluvias muy fuertes hacia el sur y suroeste.

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En el corazón del país, Morelos, el Estado de México y el sur de la capital también esperan precipitaciones intensas, mientras que en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala los chubascos serán la constante.

De los paraguas al bloqueador en 24 horas

Para este miércoles 22 de abril, los habitantes de la Zona Metropolitana deben estar listos para todo. Aunque la mañana se siente templada, la tarde promete ser complicada: se esperan lluvias de hasta 50 mm que podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas y granizadas. El viento no se quedará atrás, con rachas que alcanzarán los 40 km/h, mientras que la temperatura máxima rondará los 29 °C.

El jueves 23 de abril, el panorama cambiará ligeramente. La bruma matutina dará paso a un ambiente cálido donde el termómetro podría tocar los 30 °C. Si bien en la Ciudad de México las lluvias serán apenas eventos aislados, el Estado de México seguirá bajo la amenaza de chubascos y actividad eléctrica vespertina.

Un cierre de semana bajo un sol radiante

Si los planes para el viernes 24 de abril son al aire libre, hay buenas noticias para quienes viven en la Ciudad de México, pues el cielo se despejará y no se esperan lluvias. Sin embargo, el calor será el protagonista absoluto.

El pronóstico indica un ascenso térmico que llevará el mercurio hasta los 31 °C, creando un ambiente caluroso que contrastará con el frescor de la mañana.

En el territorio mexiquense, el riesgo de lluvia no desaparece del todo, ya que podrían presentarse algunas gotas aisladas y rayos de manera dispersa. Con vientos que seguirán soplando con fuerza desde el suroeste, el cierre de la semana se perfila como un desafío para quienes buscan un respiro entre el sofocante calor y la humedad acumulada de los días previos.