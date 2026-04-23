No se repetirá en años: el fenómeno del “Día del Espejo” que rodea al Eclipse Solar 2026

Inicia la cuenta regresiva hacia el Eclipse Solar de 2026, pero antes de que llegue ese día, hay una fecha importante en el calendario que pocos saben, pero que los expertos esperan con interés: el "Día Espejo".

Esto marca una oportunidad perfecta para saber con exactitud matemática cómo se verá el Sol el 12 de agosto de 2026, y cuál será el mejor lugar para verlo.

Este fenómeno atraerá la atención mundial porque será visible en varias regiones del planeta, ofreciendo un espectáculo que en la península ibérica no se repetía en más de 100 años.

¿Qué es el Día del Espejo y qué tiene que ver con el eclipse solar 2026?

Se llama así porque el Sol recorre el cielo de manera similar en esa fecha que en el día del eclipse, esto debido a una especie de simetría con respecto al solsticio de verano, que ocurre unos 52 días antes del eclipse y 52 días después de este.

Es decir que el Sol se pone casi por el mismo lugar en el horizonte y a la misma altura. Por lo tanto, los obstáculos que te bloqueen la vista del Sol ese día, como edificios, montañas o árboles, serán los mismos que del 12 de agosto.

¡Que no se te pase la fecha! Serán entre el 29 y 30 de abril los "días espejo" para el último eclipse solar total programado para 2026, lo que permitirá ensayar la visibilidad del fenómeno.

Fases del eclipse de Sol en España|Instituto Geográfico Nacional

Fecha y hora exacta del eclipse solar total de 2026

El eclipse solar ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026, siendo visible principalmente durante la tarde-noche en Europa y parte del norte de África.

Con base en la hora peninsular española, estos son los horarios del fenómeno:



Eclipse parcial comenzará a las 17:34 horas.

Punto máximo del eclipse: entre las 19:45 y las 19:46 horas.

Fin del eclipse a las 21:58 horas.

En la zona cercana a Islandia, se espera que sea uno de los mejores lugares para ver el evento. Allí, la totalidad durará hasta 2 minutos con 18 segundos.

¿Dónde se podrá ver el eclipse de Sol total 2026?

El fenómeno se verá en varias regiones del hemisferio norte, entre ellos:



Groenlandia

Islandia

España

Portugal

Rusia

El norte de África

Lamentablemente, México no forma parte de la franja de visibilidad, ya que la trayectoria de sombra de la Luna pasará por el Atlántico, por lo que Latinoamérica no podrá presenciar este gran evento. Sin embargo, habrá algunas páginas web y agencias espaciales que transmitirán el eclipse solar total en vivo.