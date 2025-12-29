Buscan a Jaqueline y Guadalupe, desaparecidas desde Navidad en la CDMX; activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes, Jaqueline Pérez González y Guadalupe Gómez Ortega, en las alcaldías Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

Jaqueline desapareció en la Gustavo A. Madero

El primero de los casos corresponde a Jaqueline Pérez González, de 17 años, quien fue vista por última vez el pasado 25 de diciembre en la colonia Malacates, alcaldía Gustavo A. Madero. Para su pronta identificación, se detalla que la menor tiene una estatura de 1.61 metros, complexión mediana y tez morena clara. Posee cabello castaño oscuro lacio y ojos medianos color café oscuro.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jaqueline Pérez González, de 17 años, vista por última vez el pasado 25 de diciembre en la colonia Malacates, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/V3PjQFjQhE — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) December 29, 2025

Es importante destacar que, como señas particulares , presenta un lunar en el mentón, una quemadura en la pantorrilla izquierda y dos cicatrices debajo de las costillas del lado izquierdo. Al momento de su desaparición, vestía un pants y sudadera de color rosa, tenis blancos con fondo azul y portaba una bolsa rosa.

Buscan a Guadalupe Gómez, desaparecida en la Cuauhtémoc

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, a Guadalupe Gómez Ortega, también de 17 años. Ella fue vista por última vez el mismo día, 25 de diciembre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Guadalupe Gómez Ortega, de 17 años, vista por última vez el pasado 25 de diciembre en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/LnvKbcJ40w — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) December 29, 2025

Sus características físicas incluyen cabello negro lacio, ojos grandes color negro, una estatura de 1.68 metros, complexión robusta y tez morena clara. En su caso, los rasgos distintivos principales son varios tatuajes: una medusa en el dorso de la mano derecha, una "Kitty" en el brazo, letras árabes, una cara triste y alegre, un signo de dólar en el dedo medio de la mano izquierda, y en el cuello una serpiente "Karma" y un tribal. Ella usaba un vestido beige largo y tenis blancos.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de las dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082, pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.