Buscan a Idania Cortes y Natalia De León, de 15 años, desaparecidas en Edomex; activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó el protocolo Alerta Amber para localizar a dos adolescentes de 15 años, reportadas como desaparecidas en los municipios de Chimalhuacán y Metepec durante la primera semana de marzo de 2026.

Ambas menores fueron vistas por última vez al salir de sus respectivos domicilios. Autoridades y familiares solicitan el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero, ya que se teme por su integridad física, toda vez que podrían ser víctimas de un delito. Las primeras horas de difusión son vitales para su localización.

Idania Naomi desapareció en Chimalhuacán el 4 de marzo

El primer caso corresponde a Idania Naomi Cortes Galeana, de 15 años, cuya ausencia se reportó desde el pasado miércoles 4 de marzo en el municipio de Chimalhuacán, en la zona oriente del Estado de México.

De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, la adolescente es de complexión delgada, mide 1.50 metros y pesa aproximadamente 45 kilogramos. Tiene el rostro redondo, tez morena clara, cejas semipobladas y cabello castaño oscuro lacio. Como seña particular principal para facilitar su identificación, se detalla que Idania lleva una perforación en el lado derecho de la nariz.

El día de los hechos, la joven vestía un pantalón de mezclilla color gris, acompañado de una sudadera negra y tenis de color negro.

Natalia Jaqueline desapareció en Metepec el 7 de marzo

De manera simultánea, en el Valle de Toluca, se mantiene la búsqueda de Natalia Jaqueline De Leon Morales, también de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el sábado 7 de marzo en el municipio de Metepec.

Natalia tiene una estatura de 1.67 metros, complexión robusta (peso aproximado de 75 kilogramos), tez morena clara y cabello castaño claro lacio. Para su pronta localización, las autoridades emitieron señas particulares específicas: un lunar de dos centímetros en el lado izquierdo del abdomen, cicatrices en forma de líneas horizontales en las piernas y un lunar de tres centímetros en la pantorrilla derecha.

Al momento de su desaparición, portaba una playera deportiva roja con negro del equipo de fútbol Toluca, un pantalón de mezclilla azul cielo y tenis color negro con blanco.

