Asesinan a Marco Antonio Franco, regidor de Talpa de Allende, Jalisco

La tranquilidad del municipio de Talpa de Allende se vio fracturada este jueves 30 de abril de 2026, tras confirmarse el homicidio doloso de Marco Antonio Franco Palomera, quien fungía como regidor en la actual administración local.

El anuncio oficial fue realizado por Roberto Alarcón, titular de la coordinación general Estratégico de Seguridad, justo al término de un encuentro con medios de comunicación donde se abordaban temas de vigilancia y protección estatal.

Así fue el asesinato del regidor Marco Antonio Franco

El ataque tuvo lugar en la colonia San Rafael, sitio donde se desplegaron los cuerpos de emergencia tras reportarse detonaciones. Se conoce que elementos de la policía municipal de Talpa de Allende actuaron como los primeros respondientes al escuchar un disparo.

Al movilizarse para verificar la situación, los oficiales localizaron al funcionario ya sin signos vitales, aparentemente víctima de un impacto de bala, aunque los pormenores técnicos de la agresión siguen bajo análisis pericial.

#ÚltimaHora 🚨 Asesinan a Marco Antonio Franco Palomera, regidor de Talpa de Allende, Jaliscohttps://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/mCFd4u29RE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 30, 2026

Tras el hallazgo, se iniciaron las labores de levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta este momento, el Gobierno estatal ha mantenido reserva sobre las circunstancias específicas que rodearon la pérdida de la vida del integrante del partido Movimiento Ciudadano.

¿Quién era Marco antonio Franco, regidor asesinado hoy?

Marco Antonio Franco Palomera formaba parte del cuerpo de regidores de Talpa de Allende para el ciclo gubernamental que comprende los años 2024 a 2027. Su labor política dentro del gabinete municipal se centraba en la gestión pública local bajo las siglas de MC.

Su figura pública ya había cobrado relevancia en el escenario estatal años atrás debido a su postura crítica en temas presupuestales. En abril de 2019, Franco Palomera mantuvo un fuerte diferendo con el entonces presidente municipal priista, Martín Eduardo Guzmán Peña.

En aquel periodo, el hoy occiso sostenía que el ayuntamiento tenía la obligación de entregar el millón de pesos pactado para asegurar que los estudiantes recibieran la totalidad de sus uniformes y útiles escolares.

Investigaciones en curso por homicidio doloso

La administración estatal, a través de sus portavoces de seguridad, informó que se continúa en el proceso de recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el móvil del crimen.

Aunque la identidad de la víctima fue confirmada por el coordinador Alarcón, las instituciones correspondientes siguen trabajando para proporcionar un informe más detallado sobre este homicidio que enluta al servicio público de Talpa de Allende.

