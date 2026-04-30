¡Se le sale el tiro y termina herido! Ladrón se dispara con su arma tras fallar en robo de camioneta en Edomex
Un ladrón intentó robar una camioneta en Edomex; al huir tras fallar el robo en Cuautitlán Izcalli, se disparó con su arma y quedó herido.
Un ladrón armado intentó robar una camioneta azul en calles de la colonia Ensueños, en Cuautitlán Izcalli, Edomex; el intento de robo falló cuando el conductor se negó a entregar las llaves y, en la huida, el propio agresor terminó disparándose accidentalmente.
El hecho ocurrió a plena luz del día el miércoles 29 de abril y quedó grabado por una cámara de seguridad; en las imágenes se observa cómo el sujeto, vestido con gorra, pants negro y sudadera azul, se acerca directamente al vehículo estacionado y encara al conductor con un arma en la mano.
Así ocurrió el intento de robo de camioneta en Cuautitlán Izcalli, Edomex
El ladrón llega caminando hasta la camioneta y, sin rodeos, apunta al conductor; le exige las llaves mientras mantiene el arma visible. Del otro lado, la víctima permanece dentro del vehículo y se resiste; dice que no las tiene a la mano y al final no entrega nada, en respuesta, activa el claxon, lo que genera presión en el momento.
El intento de robo se tensa en segundos; el delincuente duda, mira alrededor y no logra concretar el despojo; la escena cambia de inmediato: el ladrón decide retirarse sin la camioneta.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que un ladrón intentó robar una camioneta en #Cuautitlán #Izcalli fue en calles de la colonia Ensueños.— RedEdomex (@EdomexRed) April 30, 2026
Durante el robo el dueño se negó a dar las llaves por lo que el ladrón escapó pero se le "soltó" un tiro. pic.twitter.com/x1GcJkbRNf
Ladrón termina herido en el Edomex tras intento de robo de camioneta
Es en ese punto cuando ocurre lo inesperado; mientras el sujeto intenta ocultar el arma entre su ropa para escapar, manipula el arma de forma torpe y se acciona un disparo.
El ladrón reacciona de inmediato, se lleva la mano al cuerpo y acelera el paso; todo indica que se habría lesionado a sí mismo; sin detenerse, corre fuera del ángulo de la cámara y desaparece de la escena.
El video ha comenzado a circular en redes sociales y muestra con claridad el rostro y la vestimenta del sujeto; lo que ya forma parte de la descripción con la que podrían ubicarlo; hasta ahora, no se ha informado sobre su detención; sin embargo, las imágenes podrían ser clave para identificarlo.
@aztecanoticias Ecatepec bajo amenaza Casas invadidas, comercios obligados a pagar “renta” y vecinos que viven con miedo. En la colonia Ciudad Oriente, en Ecatepec, el silencio no es tranquilidad, es terror. Habitantes denuncian que el grupo conocido como “Los 300” ha tomado viviendas para usarlas como puntos de venta de droga o préstamos ilegales. Aseguran que, pese a las denuncias, nada ha cambiado. Testimonios anónimos revelan una presunta red de complicidad y vigilancia que les impide sentirse seguros incluso dentro de sus propias casas. Ecatepec se mantiene como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país. Esta es la realidad que viven quienes no pueden irse. La nota de Miguel Ángel Pérez en #PrimeraLínea #Ecatepec #Inseguridad #Robo ♬ sonido original - Azteca Noticias