Se encontraban trabajando y delincuentes los asesinaron: Balean a dos comerciantes por el cobro de piso en Tabasco

Fue a las 19:55 de la noche cuando los fuertes sonidos de disparos alertó a la comunidad de la colonia La Manga I, en Tabasco. Los estruendos venían de un negocio de barbacoa, en el cual balearon a Gerardo Arévalo y Karen Cristel, dos comerciantes que lo único que hacían era trabajar. ¿Por qué los asesinaron? Delincuentes realizaron este ataque directo por cobro de piso.

Hija de ambos comerciantes los habría encontrado sin vida

Lamentablemente, la hija de Gerardo los encontró tirados sin vida, tendidos en la banqueta. Lo primero que hizo la menor fue pedir ayuda a la policía.

Aunque inicialmente se pensó que podrían sobrevivir, los paramédicos confirmaron minutos después que los impactos de bala habían sido certeros y que ya no había nada que hacer por ellos.

El "derecho de piso": la sombra tras el ataque a comerciantes en Tabasco

Informes preliminares de la policía estatal apuntan a que este doble homicidio no fue un asalto común, sino una represalia por extorsión. El famoso "cobro de piso" ha comenzado a asfixiar a los pequeños y grandes comerciantes en Tabasco y en toda la república mexicana.

Gerardo y Karen, de 30 y 25 años respectivamente, son ahora las nuevas caras de esta crisis que las autoridades no han podido frenar en Tabasco.

Ataque a Karen y Gerardo provoca miedo entre los demás comerciantes

Vecinos que se encontraban cerca de la zona relataron haber escuchado al menos tres detonaciones. Tras los disparos, el silencio se apoderó de la zona hasta que llegaron las patrullas.

Los agresores huyeron sin dejar rastro por las calles de Villahermosa, aprovechando la falta de vigilancia en ese sector.

Las cifras de extorsión que no bajan en Tabasco

Este ataque ocurre en un contexto donde los delitos por extorsión en el estado van al alza en este 2026. Los puestos de comida y bebidas en la vía pública se han vuelto blancos fáciles para los grupos criminales.

La Fiscalía ya habría iniciado con las investigaciones, pero hasta el momento no se reporta ni un solo detenido relacionado a los hechos violentos.

Un negocio que terminó en funeral

Gerardo y Karen eran conocidos en la zona por su puesto de barbacoa, un esfuerzo propio para sostener su hogar. La escena de los comerciantes asesinados ha causado una profunda indignación entre la comunidad de trabajadores comerciales, quienes se sienten desprotegidos.