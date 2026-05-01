Crisis de desaparecidos en Sinaloa exhibe al gobierno de Rubén Rocha Moya

En los últimos meses la crisis de desaparecidos ha aumentado en Sinaloa, así como los hallazgos de fosas clandestinas y enfrentamientos entre grupos criminales, principalmente en Culiacán y Mazatlán.

El problema es que también ha golpeado al turismo, una de las principales fuentes económicas de la región. Esto debido a que las personas tienen miedo.

¿Qué está pasando con las desapariciones en Mazatlán?

Uno de los casos que más ha generado indignación es el de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un turista originario de Durango que desapareció la madrugada del 5 de octubre de 2025 tras salir de fiesta en el puerto.

A casi siete meses de su desaparición, no hay claridad sobre su paradero. Su familia sigue exigiendo respuestas mientras crece la percepción de que las autoridades estatales han evadido responsabilidad. Pero no es un hecho aislado.

El 3 de febrero también se reportó la desaparición de cuatro turistas del Estado de México: Omar, Javier, Gregorio y Óscar. De acuerdo con los reportes, viajaban en la zona de Cerritos cuando fueron interceptados por un grupo armado. Desde entonces, no se sabe nada de ellos. Estos casos han evidenciado que la violencia no distingue entre locales y visitantes.

¿Qué otros casos han sacudido al sur de Sinaloa?

La crisis se extiende más allá de Mazatlán. En el municipio de Concordia, el 23 de enero, 10 trabajadores de una mina fueron privados de la libertad.

Días después, el hallazgo de fosas clandestinas en la sindicatura de El Verde reveló uno de los episodios más estremecedores en la entidad. De manera paulatina, se localizaron los restos de al menos nueve de los trabajadores desaparecidos.

Lo más grave es que este sitio, conocido como la “Mina número 1”, no era un caso aislado, sino la entrada a un terreno con decenas de fosas clandestinas, cuya magnitud aún no ha podido determinarse con exactitud.

¿Cuántas personas han desaparecido en Sinaloa en los últimos años?

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante la administración de Rubén Rocha Moya se han registrado cifras que preocupan.

Entre el 1 de noviembre de 2021 y la fecha, se contabilizan 2 mil 538 personas desaparecidas y no localizadas en el estado. Más del 91% de los casos corresponden a hombres. Esto significa que, en promedio, desaparece al menos una persona al día en Sinaloa.

Los municipios más afectados son:



Culiacán, con 835 casos

Mazatlán, con 720 casos

Personas desaparecidas en Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya|CNB

¿Cómo impacta esta crisis al turismo y a la sociedad?

Mazatlán, conocido como “La Perla del Pacífico”, ha sido históricamente un destino turístico clave en México. Sin embargo, la desaparición de visitantes ha comenzado a afectar la percepción de seguridad. El miedo ya no es exclusivo de quienes viven en la zona. También alcanza a quienes llegan buscando vacaciones.

Ante este panorama, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han tomado el puerto como un punto de protesta y exigencia. Familias de Sinaloa y de otros estados se han unido para pedir lo mismo, que sus seres queridos regresen a casa.