Despiden a Leandro Isidro Beltrán, último minero localizado en El Rosario, Sinaloa

Los restos de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, el último minero por rescatar tras la terrible tragedia en la mina Santa Fe, Sinaloa, fueron despedidos en su natal Zimapán, Hidalgo.

A sus 54 años, Leandro, falleció después de haber estado más de 20 días atrapado en las profundidades de la mina.

#ÚLTIMAHORA | Luego de 33 días de intensa búsqueda, fue localizado sin vida Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, minero de 54 años originario de Zimapán, Hidalgo.



Era el último trabajador desaparecido tras el accidente ocurrido el 25 de marzo en la mina Santa Fe, en El Rosario,… pic.twitter.com/dB4N9XUAVY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Rescate al último minero atrapado en El Rosario, Sinaloa

Desde el 25 de marzo, la familia de Leandro no descansó. Desde el momento de la tragedia, la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, las autoridades de Protección civil comenzaron con los trabajos para sacar a las personas atrapadas lo más rápido posible.

Fueron exactamente 33 días desde que ocurrió el derrumbe hasta que, el pasado 27 de abril, los equipos de emergencia confirmaron que habían localizado al último de los cuatro mineros que faltaban.

¿Qué pasó en la mina Santa Fe en Sinaloa?

La tragedia que le quitó la vida a Leandro ocurrió en la localidad de Chele. Aquel 25 de marzo, un grupo de 25 trabajadores realizaba excavaciones normales cuando, de pronto, una presa de jales (que son los desechos químicos y rocas de la mina) colapsó hacia el interior de los túneles. El lodo inundó todo a su paso.

Aunque 21 mineros alcanzaron a correr y salir a la superficie, la fuerza del deslave atrapó a cuatro de ellos, siendo Leandro el último en ser localizado por la complejidad de la zona donde quedó atrapado.

El rescate de los mineros en Sinaloa: Una lucha contra el tiempo y el gas tóxico

Un ejército de 389 elementos de la Marina, el Ejército, Protección Civil y la CFE trabajaron en turnos que sumaron 783 horas de labor ininterrumpida. El gran enemigo de los rescatistas no fue solo el lodo, sino el monóxido de carbono.

Los gases tóxicos se acumulaban en los túneles, obligando a detener las máquinas constantemente para meter aire fresco. Cada minuto que la ventilación fallaba, la búsqueda se detenía, alargando la agonía de quienes esperaban afuera.

Tras la localización de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, último trabajador de la mina Santa Fe, los integrantes del Comando Unificado mantuvieron una reunión para definir la estrategia de recuperación. @laualzua pic.twitter.com/AIReyMxZL9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 27, 2026

Así despidieron a Leandro Isidro, el último minero atrapado en Sinaloa

El pueblo de Zimapán se unió para despedirlo. Tras un velorio privado, se realizó una misa de cuerpo presente donde se recordó a Leandro como un hombre de trabajo que, como muchos hidalguenses, tuvo que viajar lejos para ganarse la vida en las minas.

Entre coronas de flores y el apoyo de sus compañeros de gremio, el cuerpo fue llevado al panteón local. No hubo grandes discursos, solo el respeto profundo hacia un hombre que cumplió con su labor hasta el último momento.

Se cierra el ciclo de búsqueda en la Santa Fe

Con el entierro de Leandro, termina oficialmente la etapa de rescate en la mina Santa Fe. El siniestro dejó una cicatriz profunda en la industria minera de la región.