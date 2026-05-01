¿Se suspende la recolección de basura? Esta entidad no dará servicio en esta fecha

El próximo 1 de mayo de 2026, las calles de Guadalajara amanecerán sin el habitual paso de los camiones recolectores. El gobierno municipal confirmó la suspensión total del servicio de basura domiciliaria con motivo del Día del Trabajo, una fecha considerada de descanso obligatorio en todo México.

La medida, aunque prevista, obliga a miles de familias a modificar su rutina. No se trata solo de un día sin recolección: también es un llamado a la responsabilidad ciudadana para evitar que la ciudad se convierta en un foco de contaminación.

¿El 1 de mayo sacamos la basura o no? Esto dijo el Gobierno

Las autoridades tapatías fueron claras: no saques la basura ese día. Dejar bolsas en la vía pública podría generar una cadena de problemas que van desde malos olores hasta la proliferación de insectos y fauna nociva.

El mensaje es directo: lo que parece un acto cotidiano puede convertirse en un problema sanitario si no se atiende. Por ello, se recomienda almacenar los residuos en bolsas bien cerradas, preferentemente dentro de casa o en contenedores con tapa, al menos durante ese día.

¿Cuándo vuelve el servicio de recolección a la normalidad?

La pausa será breve. El Ayuntamiento informó que la recolección se reanudará el sábado 2 de mayo, retomando los horarios habituales en cada colonia. Es decir, el servicio volverá sin cambios… pero el reto será manejar correctamente los residuos acumulados.

Aquí el consejo práctico pesa más que nunca: evitar saturar los contenedores y sacar la basura en el horario correspondiente puede marcar la diferencia entre un regreso ordenado o un caos en las calles.

¿Por qué no hay servicio el Día del Trabajo?

El motivo es legal y social. El Día del Trabajo está reconocido como día de descanso obligatorio en México. Esto incluye a trabajadores de sectores esenciales como el de limpieza, quienes también tienen derecho a una jornada sin labores.

Más allá de la suspensión, la fecha tiene un trasfondo histórico que sigue vigente. La conmemoración del Día del Trabajo en México tiene raíces en las primeras luchas obreras del siglo XX. Desde 1913, cuando se realizaron movilizaciones masivas para exigir mejores condiciones laborales, esta fecha se consolidó como un símbolo de resistencia y derechos.

