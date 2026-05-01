Durango se derrite: supera récord histórico de calor con una temperatura de 48.5°C

El calor en Durango alcanzó niveles históricos este 30 de abril. El municipio de Tamazula registró una temperatura máxima de 48.5 grados Celsius, rompiendo el récord como la más alta jamás documentada para un mes de abril en la entidad.

El dato fue confirmado por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua de Durango (CONAGUA), que detalló que este registro superó el récord previo de 47.5°C establecido en 2006 en la misma región.

¿Cuál fue el récord de temperatura en Durango en abril?

El nuevo récord histórico se fijó en 48.5°C, superando por un grado completo la marca anterior de abril de 2006. Este dato no solo destaca por su magnitud, sino porque rompe una referencia que se mantenía desde hace casi dos décadas. La región de Las Quebradas, particularmente la comunidad de El Real de Tamazula, fue el epicentro de este fenómeno.

Además, el calor no llegó de golpe. Durante todo abril, las temperaturas en esta zona se mantuvieron por encima de los 40 grados, mostrando una tendencia constante al alza.

El día de ayer 29 de abril en el estado de Durango se SUPERO EL RÉCORD HISTÓRICO de TEMPERATURA MÁXIMA en la región de las Quebradas en la comunidad el Real de Tamazula, Dgo. con 48.5°C, la máxima histórica fue en el 2006 con 47.5°C #Conagua pic.twitter.com/lp1NSxoxTQ — Conagua DL Durango (@ConaguaDLDgo) April 30, 2026

¿Por qué hizo tanto calor en Tamazula durante abril 2026?

El comportamiento climático en Tamazula ha sido atípico. De acuerdo con los registros, el promedio mensual en abril de 2026 fue de 42.5°C, muy por encima del promedio histórico de 38°C.

Esto indica que no se trató de un evento aislado, sino de una racha prolongada de calor extremo. Otro dato que llamó la atención es que, por primera vez en lo que va de 2026, no se registraron temperaturas bajo cero en ninguna región del estado, algo poco común considerando la diversidad climática de Durango.

¿Qué pasó con las zonas frías de Durango?

Uno de los indicadores más claros de este cambio es lo ocurrido en La Rosilla, conocida por ser la zona más fría del estado.

Ahí, donde normalmente se registran temperaturas bajo cero durante buena parte del año, el termómetro marcó 3.5°C positivos la mañana de este jueves. Este dato refuerza la idea de un calentamiento inusual, incluso en regiones que históricamente se caracterizan por su clima gélido.

¿Qué riesgos hay por el calor extremo y cómo protegerse?

Las altas temperaturas no solo son incómodas, también representan un riesgo real para la salud. La exposición prolongada puede provocar golpes de calor, deshidratación y afectaciones en la piel.

Ante este clima, las autoridades recomiendan:



Mantenerse hidratado: tomar agua constantemente, incluso si no tienes sed

Evitar el sol en horas críticas: especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas

Cuidar a los más vulnerables

También es importante usar protector solar, ropa ligera y evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

El récord de temperatura en Durango no solo marca un dato histórico, también genera preocupación sobre los cambios en el clima y sus efectos en la vida diaria. Lo que ocurre en Tamazula podría ser una señal de lo que viene en otras regiones del país.