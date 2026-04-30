Asesinan a Homar Salas, líder electo del STASAC, en Culiacán; esto se sabe

Tras el escándalo de Rubén Rocha Moya, la violencia en Sinaloa acumuló un nuevo episodio. Durante la mañana de este jueves se confirmó el asesinato de Homar Salas Gastélum, secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), durante un ataque armado en el que también perdió la vida otra persona.

¿Cómo fue el asesinato de Homar Salas?

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión ocurrió frente al domicilio del líder sindical, ubicado en el fraccionamiento Las Brisas, específicamente en la colonia Brisas del Humaya de Culiacán. Su cuerpo fue localizado sin vida en la zona de la cochera tras el despliegue de proyectiles de arma de fuego.

En el sitio también falleció una segunda persona, quien presuntamente fungía como su escolta, aunque las autoridades aún trabajan en la confirmación oficial de su identidad.

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Asesinan a balazos a Homar Salas, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán y a su escolta pic.twitter.com/5EkuRmiPBD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 30, 2026

Antecedentes de violencia contra Homar Salas

La gestión de Salas Gastélum al frente del sindicato estuvo bajo asedio desde el inicio. Cabe recordar que apenas en febrero pasado, su vivienda ya había sido blanco de un atentado a balazos que solo dejó daños materiales en la fachada.

Además, su elección fue tensa, ya que el triunfo en las urnas para dirigir el STASAC se dio en un contexto de alta violencia y hostilidades.

Juan de Dios Gámez Mendívil se pronuncia

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también involucrado en la acusación formal de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, se expresó en sus redes sociales y lamentó profundamente los hechos, calificando el acto como un "cobarde atentado".

"Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento", expresó el mandatario municipal.

Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores… — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) April 30, 2026

Hasta el momento, la zona permanece acordonada por elementos de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes realizan el levantamiento de pruebas para integrar la carpeta de investigación.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre el paradero de los responsables.