“No hay para la luz, pues no trabajamos": Layda Sansores advierte cerrar oficinas de gobierno en Campeche ante deuda millonaria de electricidad

¡Les tocó "apretarse el cinturón"! La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló que no cuentan con dinero suficiente para pagar la luz de las oficinas del gobierno del estado; aseguro que deben millones de pesos y tuvo que pedir una prórroga.

Sansores amenazó con que si no hay para pagar la luz, entonces no van a trabajar y tendrán que cerrar las oficinas.

"Son millones y millones de pesos, por eso no nos alcanza", declaró la funcionaria.

Sin presupuesto para electricidad: Sansores pide prórroga para pagar la luz

Las polémicas declaraciones de Layda Sansores fueron realizadas durante una transmisión en vivo para redes sociales, denominada como "Martes de Jaguar", en la que aseguro que debe millones de pesos en el servicio de electricidad.

Sansores compartió que ante la enorme deuda, se vio obligada a pedir un préstamo; sin embargo, aseguró que esta sería la última vez que lo hace.

"No tenemos, no tuvimos para pagar la luz (...) Como en los pueblos, que tres semanas para pagar y juntar los centavitos para pagar la luz, sino pues esta es la última vez que les pido prorroga", compartió la funcionaria.

¡No hay luz, pero sí hay festejo! Confirman concierto de "Los Socios del Ritmo" por Día de las Madres

Un lujito de vez en cuando no está de más. A pesar de que "no hay dinero suficiente" para el pago de la luz en las oficinas del Gobierno de Campeche, tal parece que para los conciertos siempre alcanza.

El próximo domingo 10 de mayo 2026, el grupo musical "Los Socios del Ritmo" darán un concierto en el estado por el Dia de las Madres; el acceso será completamente gratuito,

Layda Sansores aseguró que el costo del concierto fue "simbólico", agregando que este ya estaba incluido en el presupuesto. Además, reveló que la agrupación les cobró solo una décima parte de lo que se debe de la luz.

¿Por qué Sansores se quedó sin dinero para pagar la luz de la oficinas gubernamentales de Campeche?

A través de la transmisión en vivo en redes sociales, la funcionaria recalcó que el motivo principal por el que ya no hay dinero para pagar el servicio de luz se debe a la reducción del presupuesto.

"No tenemos, no tuvimos para pagar la luz por qué porque nos quitaron de los 6 mil millones que nosotros disponemos, lo demás ya viene etiquetado nos quitaron ya 4 mil 800 y van por otros 700, entonces pues ¿de qué vamos a vivir?", dijo en su transmisión.

