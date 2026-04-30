Parquímetros en Edomex: este municipio cobrará estacionamiento en vía pública

La llegada de parquímetros a calles del Estado de México (Edomex) ya es una realidad en Naucalpan. El gobierno municipal publicó el reglamento que define cómo funcionará este sistema de cobro por estacionarse en la vía pública, cuánto costará y qué pasa si no cumples con el pago.

Aunque el tema ha generado dudas entre automovilistas, aquí te explicamos lo más importante de forma clara y sin rodeos.

¿Qué municipio del Edomex tendrá parquímetros?

El municipio que implementará este sistema es Naucalpan de Juárez, una de las zonas más transitadas del Edomex, donde el estacionamiento en vía pública suele ser un problema constante, los parquímetros regresan nuevamente al municipio, luego de más de 10 años, cuando en 2015 decidieron retirarlos de las calles.

De acuerdo con el alcalde Issac Montoya, la idea detrás de los parquímetros es ordenar el uso de los espacios, evitar que los autos se queden estacionados por horas o días y mejorar la movilidad en zonas comerciales, oficinas y avenidas principales.

El reglamento establece que el programa se aplicará en áreas específicas del municipio, aunque no en todas las calles. Estas zonas serán definidas por la autoridad local, dependiendo de la demanda y saturación de estacionamiento.

¿Desde cuándo comenzará a operar el sistema?

El documento oficial señala que el sistema de parquímetros entrará en funcionamiento una vez que el Ayuntamiento determine las zonas y se instale la infraestructura necesaria.

Esto incluye señalización, dispositivos de cobro (ya sean físicos o digitales) y mecanismos de supervisión. En otras palabras, no arrancará de inmediato en todas partes, sino que será gradual.

También se contempla el uso de tecnología, como aplicaciones móviles, para facilitar el pago y evitar el uso exclusivo de monedas, algo que ya se ha visto en otros municipios y alcaldías del país.

¿Cuánto costará estacionarse en vía pública?

El costo por estacionarse dependerá de lo que establezca el Ayuntamiento, pero el reglamento deja claro que habrá una tarifa por tiempo determinado. El cual será de $3.15 por cada 15 minutos.

Generalmente, este tipo de sistemas cobra por hora o fracción, y el usuario deberá pagar por adelantado el tiempo que planea ocupar el espacio.

Además, se establece que el uso del espacio será temporal, es decir, no podrás dejar tu coche todo el día sin renovar el pago.

También habrá horarios específicos en los que se aplicará el cobro, por lo que fuera de esos periodos el estacionamiento podría ser gratuito:

De lunes a miércoles: de las 08:00 a las 20:00 horas

De jueves a sábado: de las 08:00 horas y hasta la 02:00 horas del día siguiente.

No se aplicará cobro por el uso de los cajones de estacionamiento regulados por parquímetros en los siguientes casos:



Domingos

Días festivos establecidos en el calendario oficial que determine el Ayuntamiento.

Multas y sanciones por no pagar parquímetro

Aquí es donde conviene poner atención. El reglamento contempla sanciones para quienes no paguen el parquímetro, excedan el tiempo o no cumplan con las reglas básicas del sistema.

Entre las medidas están:



Multas económicas que van de las 5 a las 30 UMAS (equivalente de 585 a los 3 mil 510 pesos)

Inmovilización del vehículo (la famosa “araña”)

Posible retiro del automóvil con grúa en casos más graves

Pero ojo, porque no solo se trata de pagar o no. El reglamento también establece cómo debes pagar y comprobar que lo hiciste correctamente.

Para empezar, el usuario está obligado a registrar el número de placa del vehículo y pagar por el tiempo que va a ocupar el espacio. Este pago se puede hacer de dos formas:



A través de aplicación móvil (con tarjeta o transferencia)

Directamente en el parquímetro (con monedas o billetes)

Una vez que pagas, el sistema genera un comprobante que puede ser:



Físico, el cual debes dejar visible dentro del coche

Digital, si usas la app o medios electrónicos

Este comprobante debe incluir datos como la hora de inicio, tiempo pagado, hora de vencimiento, placas y monto. Si no lo tienes o no coincide con tu vehículo, podrías meterte en problemas.

Además, el sistema está pensado para que no te “agarren en curva”. Por ejemplo, la app puede mandarte alertas cuando tu tiempo está por terminar, permitirte recargar saldo o incluso ampliar tu tiempo sin regresar al coche.

Eso sí, si se te pasa el tiempo y no pagas a tiempo, ya aplican las sanciones. Otro punto importante es que los dispositivos y sistemas deberán mostrar información clara como tarifas, horarios de operación, días sin cobro y cómo usar el servicio. Así que no hay mucho pretexto para no saber cómo funciona.

Finalmente, el pago es acumulativo, lo que significa que puedes extender tu estancia antes de que se venza el tiempo. Pero si no lo haces, te expones a una multa.

