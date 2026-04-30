Situación de Riesgo en Reynosa, Tamaulipas: Balacera en el Monumento a Pemex deja una persona sin vida

Este jueves 30 de abril se ha reportado un ataque directo con armas de fuego en el Bulevar Miguel Hidalgo, a la altura del Monumento a Pemex, en Reynosa, Tamaulipas. La víctima, un hombre que se desplazaba en una camioneta color gris, perdió la vida a un costado del monumento tras ser alcanzado por los impactos de bala.

El incidente generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y pánico entre los conductores que transitaban por esta vía principal de la ciudad.

La zona se encuentra bajo un estricto resguardo por parte de elementos policiales y fuerzas federales, quienes han acordonado el área.

⚠️Ataque armado en Reynosa deja un hombre muerto sobre el Bulevar Hidalgo, zona céntrica de la ciudad



Las balas alcanzaron y mataron a otra persona; sería una estudiante menor de edad pic.twitter.com/WqLeXMs3iP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 30, 2026

¿Qué pasó frente al Monumento a Pemex en Reynosa?

Los atacantes alcanzaron el auto y dispararon sin importarles que el bulevar estuviera lleno de gente que iba a trabajar o a la escuela.

El hombre que conducía murió a un costado del monumento, pero las ráfagas se extendieron por varios metros, impactando otros vehículos que quedaron atrapados en el fuego cruzado.

Balacera en Reynosa deja a víctimas colaterales: Fallece joven universitaria

Camila, una joven estudiante, viajaba con sus padres rumbo a la universidad cuando el enfrentamiento los alcanzó. Una bala impactó el cuello de la jovencita, dejando a sus padres en un estado de desesperación total.

A pesar de que la sacaron de la zona a toda velocidad para llevarla a un hospital cercano, los médicos confirmaron que la joven universitaria había llegado sin signos vitales.

Segunda víctima colateral en una semana en Tamaulipas

Con la muerte de Camila, Reynosa suma ya dos víctimas colaterales en menos de siete días. Son personas que no están involucradas en el crimen organizado, ciudadanos que simplemente intentan llevar una vida normal en una ciudad donde una balacera puede estallar en pleno semáforo.

Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Tamulipas

Apenas hace unos días, las autoridades de Estados Unidos recomendaron no viajar a Tamaulipas, señalando específicamente el peligro de los "daños colaterales" en situaciones de riesgo.

Como ya es costumbre, de los responsables no se sabe nada; huyeron antes de que llegara el primer reporte.