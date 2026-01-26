Buscan a Tania Amairani y Yeshua Jacob, adolescentes desaparecidos en el Edomex; activan Alerta Amber

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes, Tania Amairani Hernández Paramo y Yeshua Jacob Chávez Rincón, en los municipios de Tecámac y Chimalhuacán. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

Tania Amairani desapareció en Tecámac

El primero de los casos corresponde a Tania Amairani Hernández Paramo, de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 23 de enero de 2026 en el municipio de Tecámac.

Para su pronta identificación, se detalla que la menor tiene una estatura de 1.48 metros, pesa 48 kilogramos y posee cabello castaño oscuro lacio, además de tener ojos grandes color café oscuro. Es importante destacar sus señas particulares, que incluyen tatuajes visibles:



Tatuaje en medio del pecho con la figura de una araña.

Tatuaje en la espalda baja de un corazón con grecas.

Al momento de su desaparición , vestía un short de mezclilla azul cielo, chamarra de terciopelo negra, tenis blancos con vivos negros y una pulsera tipo rosario.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/MBFPXe0aJX — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 25, 2026

Buscan a Yeshua Jacob, desaparecido en Chimalhuacán

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en el municipio de Chimalhuacán a Yeshua Jacob Chávez Rincón, de 17 años. Él también fue visto por última vez el 23 de enero de 2026.

Sus características físicas incluyen cabello castaño oscuro lacio, una estatura de 1.85 metros, complexión delgada y tez morena clara. En su caso, es vital prestar atención a sus señas particulares:



Tatuaje en el cuello en forma de beso y de un ángel.

Tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre "Danae" en manuscrita y las letras "BLES".

Lunares en la barbilla (parte central), mejillas y frente.

Él usaba pants y sudadera color gris con franjas negras, playera negra con pedrería en forma de calavera y tenis de colores con una paloma negra.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/uyLZjG3u7V — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 25, 2026

Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir. Cualquier información para localizar a las siguientes personas, comunícate al 800 890 2940 (Alerta Amber EDOMEX), al 800 7028 770 o al número de emergencias 911.

