Cae el presunto asesino del cantante Óscar Alvarado tras 5 meses del hecho

Tras cinco meses, las autoridades lograron la captura del individuo señalado como el responsable material del homicidio del cantante de música regional, Óscar Alvarado.

El detenido, identificado como Juan Ángel "N", habría accionado un arma de fuego contra el intérprete durante un altercado ocurrido en la capital duranguense. Actualmente, el imputado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango, donde enfrentará el proceso legal correspondiente por los hechos que terminaron con la vida del artista.

Cronología del asesinato y agonía del cantante Óscar Alvarado

La tragedia comenzó la madrugada del domingo 18 de enero de 2026, cuando Óscar Alvarado, conocido en el ámbito musical como "El Chino del Rancho", cumplía con una presentación en un establecimiento nocturno de Durango.

Según testigos, al concluir las labores de limpieza del lugar, cerca de las 3:00 de la madrugada, se desató una pelea a golpes en el exterior del inmueble tras una discusión previa con un cliente.

Tras el intercambio de agresiones físicas, el agresor abandonó el sitio para retornar instantes después portando un arma de fuego. Sin mediar palabra, el sujeto disparó en repetidas ocasiones contra el cantante de 34 años. Los informes médicos detallaron que Alvarado recibió por lo menos tres impactos de bala en el área torácica, los cuales lesionaron sus órganos vitales, dejándolo en una condición crítica desde el primer momento.

El artista fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde permaneció bajo cuidados intensivos durante 11 días. A pesar de los esfuerzos del personal médico y de las constantes cadenas de oración organizadas por sus seguidores, familiares y amigos, el deceso de Óscar Alvarado se confirmó la mañana del jueves 29 de enero de 2026.

Gremio artístico lamentó su fallecimiento

La confirmación de su fallecimiento fue comunicada por su hermano, Mayito Alvarado, a través de sus redes sociales, con un mensaje donde expresó su profundo dolor y la imposibilidad de asimilar la pérdida. Figuras y agrupaciones destacadas como Montéz de Durango, Los Primos de Durango y Banda La Exclusiva, lamentaron el violento suceso y enviaron sus condolencias.

El Salón Monterrey, recinto donde ocurrió la disputa, emitió un pronunciamiento para deslindarse de los hechos ocurridos fuera de sus instalaciones. La empresa enfatizó su plena disposición para colaborar con las autoridades en la investigación, al tiempo que rechazó la circulación de material apócrifo difundido en algunos medios que utilizaba inteligencia artificial para falsear lo sucedido.

Días antes de su partida, el intérprete promocionaba su sencillo “Pronto regreso”, una melodía sobre la migración hacia Estados Unidos que hoy ha quedado marcada como su último legado musical.

