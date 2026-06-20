Buscan aprobar ‘megapensión’ para exjefe policiaco acusado de narco junto con Rocha Moya

Una propuesta enviada al Congreso del Estado de Sinaloa ha generado debate público luego de que la gobernadora interina, Geraldine Bonilla Valverde, planteó otorgar una pensión por retiro anticipado de 67 mil 477 pesos mensuales a Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”, exfuncionario de la fiscalía estatal acusado de narcotráfico junto con Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el documento fechado el 5 de mayo de 2026, el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa solicitó acceder al beneficio y acreditó los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

La propuesta fue turnada a la comisión legislativa correspondiente para su análisis y elaboración del dictamen. Asimismo, contempla adecuaciones presupuestales para garantizar el pago de la prestación en caso de ser aprobada.

Según el procedimiento legislativo, una vez emitido el dictamen, explicó el Congreso, se procederá a la primera y segunda lectura para someterlo a votación de los 40 diputados.

La propuesta cobra relevancia debido a que Contreras Núñez figura entre los 10 exfuncionarios y funcionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.