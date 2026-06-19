Coparmex denuncia pérdida de más de 44 mil empleos en Sinaloa por violencia

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa lanzó una fuerte alerta por el golpe económico que sufre el estado a causa de la inseguridad. A través de un comunicado y un mensaje en sus redes sociales, el sector empresarial afirmó que los datos oficiales son contundentes y demuestran que la crisis de violencia, que califican como incontrolable, ya provocó la pérdida de miles de empleos y el cierre de empresas, afectando directamente el patrimonio de las familias.

Los empresarios sinaloenses señalaron que el estado padece una crisis económica real provocada por la delincuencia. Explicaron que cada una de las cifras representa un drama humano para las personas que se quedaron sin ingresos o que tuvieron que bajar la cortina de sus negocios, todo esto en medio de una cotidianidad marcada por robos, asesinatos y desapariciones.

Los datos oficiales son contundentes: en Sinaloa se han perdido miles de empleos y empresas en medio de una crisis de inseguridad que sigue afectando a las familias, a los trabajadores y a quienes generan oportunidades.



Hoy alzamos la voz para exigir acciones efectivas. pic.twitter.com/BvOb407APU — Coparmex Sinaloa (@CoparmexSinaloa) June 19, 2026

Las cifras de la violencia en Sinaloa

Coparmex Sinaloa utilizó datos de instituciones federales para dimensionar el impacto económico entre 2024 y este año:



Puestos de trabajo perdidos (INEGI): Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026, en Sinaloa se han perdido un total de 44 mil 451 empleos de todo tipo. El organismo alertó que la pobreza laboral en la entidad no ha bajado, a pesar de que en este mismo lapso se dieron dos aumentos al salario mínimo.

Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026, en Sinaloa se han perdido un total de de todo tipo. El organismo alertó que la pobreza laboral en la entidad no ha bajado, a pesar de que en este mismo lapso se dieron dos aumentos al salario mínimo. Empleos formales abajo (IMSS): Al revisar las cifras de empleo formal, los números previos al inicio de la crisis de inseguridad, en abril de 2024, frente a los registros de abril de 2026 muestran una pérdida de 27 mil 349 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social.

Al revisar las cifras de empleo formal, los números previos al inicio de la en abril de 2024, frente a los registros de abril de 2026 muestran una pérdida de de trabajo afiliados al Seguro Social. Cierre de empresas: En ese mismo periodo de dos años, el registro oficial del IMSS reporta 2 mil 303 patrones menos, lo que confirma el cierre de miles de unidades de negocio en el estado.

A 49 días de que Rubén Rocha Moya pidió licencia por acusaciones de EE.UU.

El vacío de poder y la descomposición política en la entidad alcanzaron su punto más crítico con la ausencia del gobernador Rubén Rocha Moya. A prácticamente siete semanas de que el gobernador dejara formalmente su cargo tras las investigaciones y señalamientos del gobierno estadounidense que lo ligan con el crimen organizado, la violencia en las calles no ha dado tregua mientras el partido oficialista ha optado por el cobijo político en lugar de la rendición de cuentas.