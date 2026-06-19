CARBOLA en Paso Exprés: Choque de vehículos y una pipa de gas LP provocan intensa movilización en Cuernavaca

Un fuerte choque se registró en el Paso Exprés de Cuernavaca, esto justo a la altura del kilómetro 90, por lo que se generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia luego de que cinco vehículos, incluída una pipa d gas LP se vieran involucrados en una “carmbola”.

Conforma a la información difundida por las autoridades municipales, bomberos de Cuernavaca, en coordinación con elementos de emergencia del estado de Morelos, acudieron de inmediato al lugar del siniestro para atender la situación, además de prevenir riesgos mayores debido a la presencia de material inflamable.

Al menos cinco vehículos protagonizan una carambola en los carriles centrales del Paso Exprés con dirección al sur, a la altura del kilómetro 90. pic.twitter.com/WcXao4lJ6Y — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 19, 2026

¿Qué pasó en el Pasó Exprés de Cuernavaca?

El sinestro, ocurrido durante a mañana de hoy viernes, se registró sobre uno de los tramos con mayor circulación vehicular de la autopista México-Acapulco, misma que atraviesa la capital de Morelos.

Los primeros reportes señalan que en la carambola participaron cinco unidades, entre ellas una pipa que transportaba gas LP, situación que encendió las alertas de las corporaciones de rescate. Después de recibir el reporte, equipos de emergencia implementaron un operativo para asegurar la zona, evaluar posibles fugas, además de atender a las personas involucradas en este choque múltiple.

#LoÚltimo ⚠️ Bomberos de #Cuernavaca, en coordinación con cuerpos de emergencia estatales, atendieron un accidente en el Paso Exprés, km 90, donde estuvieron involucrados cinco vehículos, entre ellos una pipa de gas LP.https://t.co/1F4qapFSZj pic.twitter.com/u9kXRLCdpP — Secretaría de Protección y Auxilio CiudadanoCuerna (@SspCuernavaca) June 19, 2026

Riesgo en Paso Exprés de Cuernavaca por choque con pipa transportadora de gas LP

Uno de los principales temores entre involucrados, testigos y residentes de la zona fue la posibilidad de una fuga o explosión, pero las autoridades informaron que los cuerpos de emergencia efectuaron las inspecciones correspondientes para descartar riesgos inmediatos.

El choque que involucró a una pipa de gas LP obligó a extremar precauciones, además de mantener un monitoreo constante mientras se efectuaron las labores de atención y retiro de las unidades siniestradas. Este siniestro provocó afectaciones al tránsito vehicular en la zona, ya que generó retrasos para cientos de automovilistas que circulaban por el Paso Exprés.

Por su parte, las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales, respetar los límites de velocidad, además de conservar la distancia de seguridad para prevenir accidentes similares.

Bomberos de Cuernavaca destacaron la coordinación con corporaciones estatales para responder de manera rápida ante este tipo de emergencias, priorizando la seguridad de la población y de quienes transitaban por la vialidad.

