“Querían desfigurarla": Madre de Susana, víctima de ataque con ácido en calles de Celaya; buscan a la agresora

El ataque con ácido contra una mujer de Celaya, en Guanajuato, genera una gran indignación, además de preocupación entre la población. Durante la jornada del pasado domingo, Sandra Córdoba fue víctima de una agresión con ácido mientras se encontraba en la colonia Bosques de la Alameda en un hecho que de acuerdo con el testimonio de su familia, habría sido premeditado y con la intención de causarle daños irreversibles.

Su madre, María Isabel Ledezma, aseguró que las lesiones provocadas por la sustancia corrosiva fueron graves y afectaron diversas partes de su cuerpo, además de qué posición el riesgo su vida.

¿Qué se sabe del ataque con ácido contra Sandra Cordoba?

De acuerdo con el relato de la familia, Sandra Córdoba fue rociada con una sustancia corrosiva durante una agresión ocurrida en la colonia bosques de Alameda, en el municipio de Celaya.

María Isabel Ledesma afirmó que por la forma en que ocurrió el ataque, considera que la intención era causar una desfiguración permanente: “a mí me parece que querían desfigurarla, esa era la intención”, declaró la madre de la víctima a a Azteca Noticias. Los ataques con ácido son considerados una de las formas más violentas de agresión debido a la secuelas físicas y psicológicas que pueden dejar en quienes la sufren.

Ataque con ácido en Caelaya: ¿Qué lesiones sufrió Sándra Córdoba?

Según su familia, el químico alcanzó zonas sensibles del cuerpo de Sandra, las lesiones incluyen afectaciones en la cara, cabeza, hombro, espalda, manos, brazos y pies.

Además, existe preocupación porque la víctima habría inhalado e incluso ingerido parte de la sustancia, lo que pudo comprometer su sistema respiratorio.

La madre de Sandra Córdoba reveló que durante las primeras horas posteriores del ataque, el estado de salud de su hija fue crítico: “estuvo muy delicada muy grave, tu heridas que le pudieron ocasionar la muerte”, expresó. Actualmente, la mujer se reporta estable, aunque continúa bajo atención médica especializada.

Hasta el momento los autoridades locales no han informado acerca de la captura de la presunta responsable, pero se sabe que ya cuentan con las imágenes relacionadas con el caso y que dicho material fue entregado a la Fiscalía estatal para fortalecer las investigaciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer los avances oficiales sobre posibles órdenes de aprehensión o detenciones.

El ataque contra Sandra Córdoba, vuelve a colocar en el centro del debate la violencia extrema las mujeres, además de la necesidad de que estos delitos sean investigados con rapidez y perspectiva de género. Mientras la víctima continua con su recuperación, la familia de Sandra exige justicia y respuestas de las autoridades.