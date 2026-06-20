Pánico en la México- Puebla por el incendio de una pipa de gas a la altura de Ixtapaluca

Un incendio en una pipa de gas generó pánico en la autopista México-Puebla, a la altura de la comunidad de Ávila Camacho, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

De acuerdo con los servicios de emergencia, la unidad siniestrada tenía capacidad para 4 mil litros y transportaba aproximadamente una cuarta parte de gas al momento del accidente.

¿Dónde ocurrió el incendio de la pipa de gas en la México-Puebla?

El siniestro se registró en uno de los tramos con mayor circulación vehicular de la autopista México-Puebla, lo que obligó a una rápida movilización de los cuerpos de emergencia para evitar riesgos entre automovilistas y habitantes de la zona.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ixtapaluca acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar el perímetro. Donde estuvieron laborando durante varias horas para evitar una tragedia mayor.

De acuerdo con el reporte de emergencia, los bomberos lograron sofocar el fuego de manera oportuna, evitando que las llamas se propagaran o que la situación escalara a un incidente de mayores dimensiones.

La intervención permitió reducir el riesgo debido a la naturaleza de la carga que transportaba la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni víctimas relacionadas con el incendio. Tras controlar el fuego, personal de emergencia realizó labores de seguridad y revisión en la zona para descartar cualquier peligro adicional.

¿Qué hacer ante el incendio de una pipa de gas?

Ante un incidente como el ocurrido en Ixtapaluca, autoridades recomiendan alejarse de la unidad al menos 100 metros, buscar un refugio cerrado ate una posible explosión, llamar al 911 y no intentar apagar el fuego. Estos son los pasos a seguir:

