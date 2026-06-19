VIDEO: Choque de tráiler durante bloqueo de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez; reportan a conductor lesionado

Un fuerte choque de un tráiler se registró durante un bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mismo que género, momentos de pánico y tensión entre los manifestantes de automovilistas y hasta de nuestros compañeros que cubrían la jornada de movilizaciones.

De acuerdo con testimonios en el lugar de los hechos, un tráiler presuntamente se quedó sin frenos mientras circulaba por la entrada poniente de la capital chiapaneca en donde docentes mantienen un cierre vial como parte de la huelga nacional de la CNTE que hoy cumple 19 días de movilizaciones.

Bloqueos de la CNTE en Tuxlta Gutiérrez, Chiapas|Alberto Chamé

Caos total en Tuxtla Gutiérrez: tráiler pierde el control durante bloqueo magisterial y deja momentos de pánico

Desde temprana hora, integrantes de la CNTE instalaron un bloqueo, que según informaron, podría mantenerse de manera indefinida. Ante este cierre a la circulación, los mismos automovilistas incluso habilitaron rutas alternas para evitar mayores afectaciones. Sin embargo, en medio de la congestión vehicular, un tráiler perdió el control.

#LoÚltimo | Choca tráiler, al parecer al quedarse sin frenos, durante bloqueo de la CNTE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Nuestro reportero, @Alberto_Chame, se encontraba en el lugar al momento del accidente.https://t.co/lkjBLHZuSy pic.twitter.com/5ftjQwS8lp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 19, 2026

Nuestro compañero Alberto Chamé, corresponsal de Azteca Noticias en Tuxtla Gutiérrez, se encontraba en la zona de las afectaciones, cuando súbitamente la pesada unidad, que aparentemente presentó una falla mecánica en el sistema de frenado, siguió avanzando sin poner detenerse antes de llegar al punto del bloqueo de la CNTE.

Los hechos ocurrieron en una de las principales vías de acceso a la ciudad, una zona estratégica para quienes ingresan no salen de Tuxtla Gutiérrez, y para quienes se dirigen en el aeropuerto internacional.

VIDEO: tráiler sin frenos se estrella en protesta de la CNTE en Chiapas; chofer lesionado

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor del tráiler, resultó lesionado tras el impacto. Personas que se encontraban en la zona acudieron de inmediato para auxiliar al operador, quien aparentemente quedó atrapado dentro de la cabina debido a los daños ocasionados por el choque.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial acerca de la gravedad de sus lesiones ni de su estado de salud. Este percance agravó el caos vial que ya se registraba en la zona debido al bloqueo magisterial. Miles de automovilistas enfrentan largas filas, retrasos y complicaciones para ingresar o salir de la ciudad, mientras equipos de emergencia y autoridades de tránsito acuden para atender la situación.