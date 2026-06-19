De película: robo de tráiler resulta en persecución, disparos y presunto delincuente abatido en la México-Pachuca

Una intensa movilización policial se e registró en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, luego del robo de un tráiler sobre la autopista México-Pachuca, un hecho que derivó en una intensa persecución que duró varios kilómetros y que culminó con la muerte del presunto responsable, además de tres policías lesionados.

Los hechos generaron una importante presencia de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en las inmediaciones de la caseta de Ojo de Agua, en donde fue interceptada la unidad robada antes de qué ingresara a Ciudad de México.

Caos en la México-Pachuca: robo de tráiler desata persecución y deja un presunto asaltante abatido en Tecámac

¿Qué pasó en la México-Pachuca? De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el incidente comenzó cuando fue reportado el robo de un tractocamión que circulaba por la Mexico-Pachuca, después de recibir la alerta, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal desplegaron un operativo para localizar a la unidad.

El tráiler con reporte de robo fue ubicado mientras avanzaba con dirección a la capital del país, por lo que se dinicio una persecución sobre una de las vías más transitadas de la Zona Metropolitana. La movilización concluyó antes de qué el tráiler cruza la caseta de Ojo de Agua en el municipio de Tecamac.

Según información preliminar proporcionada por las autoridades, durante la intervención policial, el conductor de la unidad presuntamente simuló accionar un arma de fuego en contra de los agentes; ante la situación, los elementos de seguridad respondieron al riesgo percibido y el presunto responsable fue abatido en el lugar. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada oficialmente y serán las investigaciones ministeriales, las que terminen con precisión como sucedieron los hechos.

Policías heridos tras intensa persecución de tráiler en Tecámac, Edomex

Durante el también también se dejó un saldo de tres oficiales lesionados; los reportes indican que las patrullas en las que viajaban, derraparon durante el persecución provocando lesiones en los agentes participantes. Paramédicos brindaron atención médica a los uniformados, mientras que las autoridades evaluaban su estado de salud.

Fiscalía del Estado de México inicia investigaciones

Peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias. La zona permaneció coordinada durante varias horas mientras se llevaban a cabo los trabajos periciales y el retiro de las unidades involucradas. El caso vuelve a poner sobre la mesa de la problemática acerca del robo de transporte de carga en las principales carreteras de México.

