La muerte de un mapache desata enojo e indignación; exigen justicia en Matamoros, Tamaulipas

La muerte de un mapache en Matamoros, Tamaulipas, provocó una ola de indignación en redes sociales y movilizó a activistas, organizaciones defensoras de animales y autoridades municipales.

De acuerdo con denuncias públicas, el presunto responsable fue identificado como Emmanuel Arévalo, señalado por haber capturado al animal y causarle la muerte en condiciones de extrema crueldad. El caso se viralizó luego de que imágenes y videos circularan en plataformas digitales.

Activista presenta denuncia ante la Fiscalía

La defensora de los animales Hortensia Narváez informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para exigir que el caso sea investigado a fondo.

Además de identificar al responsable, la activista pidió que se realicen diligencias y cateos relacionados con los hechos para esclarecer completamente lo ocurrido.

Narváez aseguró que continuará impulsando el caso pese a las amenazas que ha recibido y sostuvo que no abandonará la exigencia de justicia para evitar que el crimen quede impune.

Diversas agrupaciones animalistas condenaron lo ocurrido y pidieron que las autoridades actúen con rapidez.

La organización AMA calificó el hecho como un acto de extrema crueldad y advirtió que normalizar este tipo de conductas alimenta la violencia en la sociedad. También solicitó la identificación plena del responsable y la aplicación de las sanciones correspondientes.

Activistas y colectivos han insistido en que el caso no debe quedar únicamente en la indignación de redes sociales, sino traducirse en consecuencias legales.

Autoridades de Matamoros ya iniciaron acciones

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, informó que instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente municipal a presentar la denuncia correspondiente.

La administración local confirmó que el caso quedó registrado bajo el folio NUC 482-2026 y señaló que dará seguimiento al procedimiento para que se determinen responsabilidades conforme a la ley.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que colabora en la integración de información para fortalecer la investigación y llamó a la ciudadanía a aportar datos que ayuden a esclarecer este caso de maltrato animal contra un mapache.

Usuarios han expresado su rechazo a lo ocurrido y exigen justicia para el animal. En medio de la controversia, también han circulado capturas de publicaciones en las que el presunto responsable justificaría sus acciones argumentando que el mapache afectaba a sus animales, los cuales eran gallos de pelea.

Además continúa burlándose de las personas que han intentado defender al mapache. Todo esto a pesar de que ha recibido amenazas de muerte hacía él y sus padres.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre posibles imputaciones, pero el caso permanece bajo investigación.

Sanciones por maltrato animal en Tamaulipas

En Tamaulipas en maltrato animal es castigado con penas que van de los 2 meses hasta los 3 años de prisión, así como una multa que puede ir de los mil pesos hasta más de 100 mil pesos. Esto va a depender de la crueldad que se ejerza sobre las víctimas. Además, podrían inhabilitar a temporal o permanentemente para ejercer profesiones relacionadas con animales.

