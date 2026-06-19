Alerta Amber: Buscan a Vania Luciana tras 4 años de espera y mantienen urgencia por Melanie Sophie de 16 años

Dos menores están desaparecidas, Vania, que al día de hoy tendría 6 años y Melanie de 16, quien desapareció recientemente en Xochimilco. Ambas necesitan regresar a casa, ayúdalas a lograrlo. Una de ellas tiene activa la Alerta Amber.

Vania Luciana Iglesias Luciano desapareció cuando tenía 2 años

La lucha por localizar a Vania Luciana Iglesias Luciano se ha convertido en una tarea que desafía el paso del tiempo. Han transcurrido casi 4 años desde que su rastro se perdió el 26 de septiembre de 2022 en la localidad de San Francisco Oztutla, situada en el municipio de Copalillo, Guerrero.

La pequeña, quien hoy cuenta con 6 años de edad, sigue siendo una prioridad para quienes no han dejado de difundir su imagen, con la firme esperanza de obtener noticias sobre su paradero.

El tiempo de duración máxima de la vigencia de la #AlertaAMBER AAMX2216 ha concluido, por lo que ha quedado desactivada. Las autoridades correspondientes continuarán con las acciones de búsqueda e investigación que correspondan. pic.twitter.com/ghz9x2f3fc — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) June 15, 2026

Aunque los registros institucionales muestran la ficha técnica con el estatus de desactivada, la urgencia por encontrarla sigue vigente, toda vez que se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo al poder ser víctima de un delito.

Vania Luciana es de nacionalidad mexicana, presenta cabello lacio de color castaño claro y ojos castaños oscuros. A pesar de los años transcurridos, su familia y las autoridades mantienen abierta la posibilidad de recibir cualquier dato relevante que pueda conducir a su ubicación, poniendo a disposición de la ciudadanía el número 55 5346 2516 para cualquier reporte anónimo o de utilidad.

Melanie Sophie Santillán de 16 años de edad

De manera paralela y con la urgencia que marca un caso reciente, las autoridades mantienen un operativo de búsqueda intensivo para localizar a Melanie Sophie Santillán González, una adolescente de 16 años de edad.

La joven fue vista por última vez el pasado 27 de abril de 2026 en la colonia San Gregorio Atlapulco, dentro de la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. La activación de su ficha de Alerta Amber ocurrió el 17 de junio de 2026, iniciando así un despliegue para salvaguardar su integridad física, ante el temor de que pueda ser víctima de la comisión de algún hecho delictivo.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la adolescente MELANIE SOPHIE SANTILLÁN GONZÁLEZ, de actualmente 17 años de edad. pic.twitter.com/vle1u3jmlK — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) June 18, 2026

Melanie Sophie, nacida el 1 de mayo de 2009, cuenta con una estatura de 1.65 metros, cabello lacio y ojos de color castaño claro. Como rasgo distintivo para facilitar su identificación, el reporte oficial destaca que la adolescente posee una cicatriz del lado derecho, ubicada muy cerca de la nariz.

Tanto su familia como el personal de búsqueda solicitan a la sociedad mantenerse alerta y reportar cualquier información fidedigna que ayude a su pronta localización, utilizando la línea telefónica sin costo 55 5346 2516, la cual permanece en constante monitoreo para recibir denuncias ciudadanas y colaborar en el pronto regreso de la joven a su hogar.

