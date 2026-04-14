Menores desaparecidos en Estado de México: Activan Alerta AMBER para localizar Sherly Daniela y Felipe Martínez

La Alerta Amber en el Estado de México mantiene activa la búsqueda de dos menores desaparecidos en distintos municipios del Edomex, por quienes se teme puedan ser víctimas de un delito. Autoridades piden el apoyo urgente de la ciudadanía para difundir la información y aportar cualquier dato que permita su localización.

¿Quién es Sherly Daniela Jiménez Medina?

La adolescente Sherly Daniela Jiménez Medina, de 13 años, fue reportada como desaparecida durante la jornada del pasado 11 de abril de 2026, tras haber sido vista por última vez el día anterior en el municipio de Ixtapaluca.

Características de Sherly Daniela Jiménez Medina

Estatura: 1.58 metros

Complexión: delgada

Cabello: castaño oscuro lacio

Ojos: café claro, grandes.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/IIczWFL3cI — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 13, 2026

Señas particulares: Cicatriz en la rodilla izquierda

Tatuaje en brazo derecho con la leyenda “Leonardo”

Tatuaje en mano derecha con la frase “Tú conmigo” y un corazón

Vestía pantalón de mezclilla azul claro, blusa blanca con rayas rosas y tenis blancos. Las autoridades indican que salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero.

¿Quién es Felipe Martínez Zavaleta?

También se busca a Felipe Martínez Zavaleta, un niño de 7 años, desaparecido en la colonia Urbana Ixhuatepec, en Ecatepec de Morelos.

Características de Felipe Martínez Zavaleta

Estatura: 1.23 metros

Complexión: mediana

Cabello: castaño lacio

Ojos: café claro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/pyy4oK6cDn — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 13, 2026

Señas particulares de de Felipe Martínez Zavaleta

Cicatriz en la ceja derecha

Cicatriz en el labio superior

Cicatriz en la cabeza

Marca de quemadura en la mano derecha

Vestía playera multicolor, chaleco azul marino, pants del mismo color y sandalias azules.

En este caso, también se desconoce su ubicación y se teme por su integridad.

Alerta AMBER Edomex: ¿Dónde reportar información?

Las autoridades solicitan comunicarse de inmediato a:

📞 800 890 2940 (Alerta Amber Edomex)

☎️ 800 7028 770 (Fiscalía Edoméx)

🚨 911 (emergencias)

También puedes contactar a LOCATEL en Ciudad de México y Estado de México.

Cada minuto cuenta: La importancia de la Alerta AMBER México

La difusión inmediata es clave en casos de desaparición de menores. De acuerdo con autoridades, las primeras horas son determinantes para su localización. Compartir esta información puede marcar la diferencia. ¿Podrías ayudar a que regresen a casa?

