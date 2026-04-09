Desaparece Madisson Ivana, de un año de edad en Ixtapaluca; acivan Alerta AMBER en Edomex

Una bebé de apenas un año de edad y una adolescente desaparecieron en el Estado de México, por lo que las autoridades locales emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

Se trata de Madisson Ivana y Princesa Sarai Cruz Viveros, de 1 año y 17 años de edad, respectivamente. Madisson Ivana tiene 75 centímetros de estatura, complexión robusta, cara redonda, tez morena clara, escasas cejas, cabello negro y lacio, nariz respingada, ojos grandes color café oscuro, labios gruesos, boca chica y mentón oval.

Como señas particulares, la bebé tiene un lunar en la espalda baja de color café, así como perforaciones en ambas orejas. Vestía un pañalero color gris, con figuras de nubes y lunas.

Mientras que Princesa Sarai Cruz Viveros tiene 1.62 metros de estatura, complexión delgada, cara redonda, tez morena clara, cejas escasas, cabello negro ondulado, nariz recta, ojos café oscuro grandes, labios gruesos, boca chica, mentón oval.

Sus señas particulares son una perforación micro dermal en el pómulo derecho, un tatuaje en la clavícula izquierda con la fecha 2025/03/17 con una pluma y una flecha. Otro tatuaje está en el lado izquierdo del cuello, con el nombre de Daniel, mientras que un tatuaje más en el glúteo izquierdo tiene forma de una cerveza y en la costilla del lado izquierdo tiene un tatuaje de letras chinas.

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Princesa Sarai vestía un top, un pantalón de mezclilla claro, tenis negros con blanco y mochila negra con documentos personales. Tanto ella como Madisson Ivana Cruz Cisneros desaparecieron el 5 de abril de 2026 en la colonia El Molino, en el municipio de Ixtapaluca.

¿Cómo opera la Alerta AMBER y en qué casos se activa?

El mecanismo de la Alerta AMBER se pone en marcha en situaciones consideradas de alto riesgo, principalmente cuando existe la sospecha de secuestro de niñas, niños o adolescentes. Su finalidad es involucrar a la sociedad en general para contribuir a la localización del menor y lograr su regreso seguro.

Para maximizar su alcance, estas alertas se difunden a través de múltiples canales, como radio, televisión, anuncios en espacios públicos, teléfonos móviles y otros dispositivos con capacidad para recibir información en tiempo real.

Actualmente, este sistema de búsqueda y localización de menores desaparecidos opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que permite una respuesta coordinada ante este tipo de emergencias.

Requisitos para activar una Alerta AMBER

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben presentarse ante el Ministerio Público correspondiente en su localidad, con el fin de agilizar los procedimientos. Una vez que se confirma la desaparición y no se cuenta con información sobre su paradero, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata.

