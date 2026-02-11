ALERTA AMBER: Buscan a Kilyan Xabat, de 2 años; desapareció en CDMX vistiendo pijama

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ha activado de manera urgente el protocolo Alerta Amber para localizar al pequeño Kilyan Xabat López Barrales, de 2 años y 6 meses de edad.

La desaparición de un menor de tan corta edad ha movilizado a las autoridades y a la comunidad de la alcaldía Tláhuac, ante el temor de que su integridad física pueda estar en riesgo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial con número de reporte ALERTA 135/2026, el niño fue visto por última vez el pasado viernes 7 de febrero de 2026 en la colonia San Francisco Tlaltenco, ubicada en la alcaldía Tláhuac.

La denuncia formal fue recibida y la alerta activada este 10 de febrero, tres días después de los hechos, lo que hace crucial la difusión inmediata de su imagen para recabar cualquier pista sobre su paradero.

Alerta Amber en CDMX: Kilyan desapareció por la noche en Tláhuac

El reporte de hechos detalla que la última vez que se tuvo contacto visual con Kilyan Xabat fue aproximadamente a las 22:00 horas (10 de la noche) del 7 de febrero. Esta hora nocturna añade un factor de preocupación adicional sobre las circunstancias de su desaparición.

Aunque la ficha no especifica si salió de su domicilio o si fue sustraído, el hecho de que no se tenga noticia de él desde esa noche mantiene a las autoridades en máxima alerta. La colonia San Francisco Tlaltenco es una de las zonas tradicionales y concurridas de Tláhuac, por lo que se espera que vecinos o cámaras de seguridad puedan aportar información relevante.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Kilyan Xabat López Barrales, de 2 años, visto por última vez el pasado 7 de febrero en la colonia San Francisco Tlaltenco, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/QhUmQbrzx4 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) February 10, 2026

Ayuda a identificarlo: Características y Ropa

Para que la ciudadanía pueda colaborar eficazmente, es necesario conocer los rasgos físicos del menor. Kilyan Xabat tiene características que pueden ayudar a su identificación:

Datos Físicos:



Edad: 2 años 6 meses (Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 2023).

2 años 6 meses (Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 2023). Estatura: 1.2 metros (Nota: Esta estatura parece inusual para un niño de 2 años, podría ser un error de dedo en la ficha original, pero es el dato oficial proporcionado).

1.2 metros (Nota: Esta estatura parece inusual para un niño de 2 años, podría ser un error de dedo en la ficha original, pero es el dato oficial proporcionado). Complexión: Mediana.

Mediana. Tez: Piel morena clara.

Piel morena clara. Cabello: Negro y lacio.

Negro y lacio. Ojos: De color negro y pequeños.

De color negro y pequeños. Señas Particulares: La ficha indica que no tiene señas particulares visibles.

Vestimenta al momento de desaparecer:

Un detalle clave es que el niño vestía ropa de dormir, lo cual es consistente con la hora de su desaparición:



Pijama (no se especifica color o estampado).

(no se especifica color o estampado). Suéter (tampoco se detalla el color).

¿Cómo contactar por una Alerta Amber en CDMX?

La Fiscalía de la CDMX solicita el apoyo de la población. Si usted vio a un niño con estas características la noche del viernes o en días posteriores, o si tiene información sobre su ubicación, comuníquese de inmediato.

Teléfonos de la Fiscalía:



(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

También puede acudir directamente a la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada, ubicada en la colonia Doctores.

