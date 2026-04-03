Camión de pasajeros en CDMX choca contra casa en Viernes Santo: “venía jugando”

Un fuerte accidente se registró hoy Viernes Santo en la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX) al registrarse el choque de un camión de pasajeros de la Ruta 111 en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los primeros reportes indican que el chofer de la unidad de transporte público al parecer conducía en estado de ebriedad y, de acuerdo con el testimonio de los pasajeros, se distrajo por venir platicando con su ayudante y venía a exceso de velocidad.

Pasajeros señalan que chofer de camión "venía jugando"

Los hechos ocurrieron en Romulo O" Farril y Ajusco, colonia Olivar de los Padres, lugar al que arribaron policías del Sector Alpes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una mujer que venía a bordo de la unidad contó a ADN Noticias que el chofer "venía jugando" e incluso habría intentado darse a la fuga, pero logró ser detenido y esposado por los oficiales.

"El chofer venía platicando con otros dos tipos y de la nada se subió al árbol, pensamos que se iba a voltear el camión porque venía llenísimo y se dio a la fuga, pero sí lo atraparon los mismos que veníamos en el camión; venía jugando, esos camiones siempre vienen manejando como locos", contó Karen, pasajera.

Chofer de camión dijo que se quedó sin frenos

El camión, con ramal de la Era al Metro Barranca del Muerto, era conducido por Gerardo "N", de 28 años, de edad, quien argumentó que los frenos fallaron y perdió el control.

Al no poder frenar, dijo, se subió al camellón de lado izquierdo y esto provocó que chocara contra una casa que estaba en un camellón.

Reportan personas lesionadas tras choque de camión de pasajeros

Los oficiales solicitaron apoyo médico para la valoración de al menos 15 pasajeros lesionados, quienes se reportan estables y ninguno de ellos necesito ser trasladado a un hospital.

Las personas lesionadas fueron fiagnositcadas con golpes y crisis nerviosa. Unidades especiales de bomeros y de la alcaldía arribaron al lugar para remover el camión del camellón.