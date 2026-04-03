Madrugada de terror y violencia en CDMX: ataques armados marcan el inicio del Viernes Santo

La madrugada de este Viernes Santo estuvo marcada por hechos de violencia y accidentes en distintas zonas de la Ciudad de México, dejando varios lesionados y operativos policiacos activos.

De acuerdo con reportes de las autoridades capitalinas, se registraron dos ataques con arma de fuego y un atropellamiento múltiple, lo que encendió las alertas de seguridad en alcaldías como Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Violencioa en Viernes Santo: Hombre baleado en la colonia Vallejo

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir múltiples disparos en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, específicamente en la colonia Vallejo. Según los primeros informes, la agresión ocurrió durante una riña entre varias personas que escaló rápidamente; en medio del conflicto, uno de los involucrados sacó un arma y disparó a quemarropa.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado. Vecinos señalaron que el presunto agresor sería conocido en la zona, por lo que ya es buscado por las autoridades capitalinas.

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en el Pedregal de Santo Domingo



En el cruce de Xochiapan y Amatl, CDMX, un hombre recibió un impacto de bala en el cráneo, desatando el pánico entre vecinos.



Ante la gravedad, conocidos de la víctima no esperaron la ambulancia; lo… pic.twitter.com/AqJWc2nRvt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Atropellan a trabajadores de limpia en Calzada de Tlalpan

En otro punto de la ciudad, tres trabajadores de limpia fueron atropellados mientras realizaban labores sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán. El incidente ocurrió pese a que la zona se encontraba señalizada. Un conductor que presuntamente circulaba a exceso de velocidad perdió el control, impactó unidades oficiales y terminó arrollando a los trabajadores.

Dos empleados resultaron con lesiones de consideración, uno más sufrió golpes menores, mientras que el conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público.

Ataque armado en Coyoacán deja un herido grave

Horas más tarde, otro hecho violento se registró en la colonia Pedregal de Santo Domingo, donde re regstró un ataque con arma de fuego en contra de un hombre que recibió un disparo en la cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital con apoyo de un elemento policial, mientras que autoridades desplegaron un operativo en la zona. Como resultado, un joven fue detenido por su posible relación con el ataque, aunque las investigaciones continúan.

Violencia desatada en CDMX ¿qué dicen las autoridades sobre la seguridad?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron operativos en las zonas afectadas para ubicar a los responsables y reforzar la vigilancia. Hasta el momento, los tres casos permanecen bajo investigación.

Estos hechos reavivan la preocupación por la seguridad en la capital durante fechas de alta movilidad; ¿son suficientes los operativos actuales para garantizar la seguridad en días festivos como Semana Santa 2026?

