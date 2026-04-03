Manifestaciones hoy 3 de abril en CDMX: Cierres viales, rutas alternas y reporte de tráfico
Del caos a la calma: Así se vivió este 3 de abril la CDMX tras una jornada de cierres masivos por el Viacrucis de Iztapalapa y algunas manifestaciones.
La Ciudad de México (CDMX) vivió este 3 de abril una jornada marcada por la fe, la tradición y una movilidad que contrastó entre el caos del oriente y la fluidez del centro-sur. Bajo un operativo de seguridad que movilizó a miles de elementos de la SSC, la capital fue escenario de la 183 Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, evento que atrajo a más de dos millones de personas al Cerro de la Estrella y la Macroplaza Cuitláhuac.
Durante la mañana y tarde, arterias principales como la Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Javier Rojo Gómez permanecieron cerradas en su totalidad, obligando a los automovilistas a buscar alternativas en el Eje 3 Oriente y el Anillo Periférico. Sin embargo, hacia las 18:00 horas, las autoridades confirmaron el restablecimiento de la circulación en estas vías tras el paso de los viacrucis.
En el corazón de la ciudad, la noche se tornó solemne con la 52 Procesión del Silencio, que partió desde la alcaldía Venustiano Carranza con rumbo al Zócalo. El evento generó cortes intermitentes en Fray Servando Teresa de Mier, aunque vialidades como el Eje Central y la calle Isabel la Católica mantuvieron un avance fluido para quienes regresaban a casa.
Marchas y manifestaciones hoy en CDMX: Esta es la agenda de movilizaciones sociales este Viernes Santo
Izazaga con tránsito libre tras el cierre de procesiones
La circulación en las arterias principales que conectan con el primer cuadro de la ciudad se normaliza por completo.
De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hay buen avance vehicular sobre José María Izazaga, en el tramo que va desde 20 de Noviembre hacia Eje Central Lázaro Cárdenas.
José María Izazaga lleva #BuenAvance desde Av. 20 de Noviembre hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Ef7uXXUcu3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Isabel la Católica despejada
La movilidad en las calles internas del Centro Histórico mejora considerablemente tras la conclusión de las principales actividades religiosas. Se registra un buen avance vehicular sobre Isabel la Católica, en el tramo que va desde Lucas Alamán hacia la calle República de Uruguay.
Esta fluidez permite un acceso rápido hacia la zona de hoteles y el Zócalo para quienes transitan por la alcaldía Cuauhtémoc al cierre de este Viernes Santo.
Isabel la Católica presenta #BuenAvance procedente de Lucas Alamán con dirección a República de Uruguay. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/IMqMaIuPUX— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Calzada de Tlalpan con buen avance en ambos sentidos
Cerrando la actividad de este Viernes Santo, la movilidad en el sur de la Ciudad de México se mantiene favorable. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta un buen avance vehicular en la Calzada de Tlalpan, en el tramo comprendido entre Av. Río Churubusco y el Eje 4 Sur.
Ambas direcciones presentan una circulación fluida, lo que facilita el retorno de quienes se desplazaron hacia el centro o sur de la capital durante este día festivo.
Calz. de Tlalpan presenta #BuenAvance en ambos sentidos entre Av. Río Churubusco y Eje 4 Sur. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/59F71CLlSI— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Calle Mérida mantiene buen avance hacia Av. Chapultepec
La movilidad en la colonia Roma Norte se reporta sin contratiempos al cierre de este viernes. La calle Mérida mantiene un buen avance para quienes proceden de la Av. Álvaro Obregón con dirección hacia la Av. Chapultepec.
Mérida mantiene #BuenAvance procedente de Av. Álvaro Obregón con dirección a la Av. Chapultepec. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/PrM646rYa3— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Balderas presenta buen avance
Casi al cierre de este Viernes Santo, las vialidades secundarias del centro de la CDMX comienzan a despejarse. Se reporta un buen avance vehicular sobre la calle de Balderas, en el tramo que va desde Av. Juárez hasta Av. Chapultepec.
Esta ruta es una excelente opción para los conductores que buscan salir del primer cuadro de la ciudad hacia la zona de la Roma o Cuauhtémoc.
21:51 Balderas con buen avance de Av. Juárez hasta Av. Chapultepec. pic.twitter.com/goHuVn3Vdd— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Eje Central fluye con buen avance
El Eje Central Lázaro Cárdenas registra un buen desplazamiento vehicular. De acuerdo con el último reporte vial, el tramo que va desde el Viaducto hacia Fray Servando Teresa de Mier se encuentra despejado y con avance constante.
Esta vía se consolida como la mejor opción para quienes necesitan cruzar el centro de la capital y evitar los cortes parciales por la Procesión del Silencio que avanza en calles paralelas.
21:18 Eje Central Lázaro Cárdenas con buen desplazamiento de Viaducto hacia Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/wkbaJ3xJ5f— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Tránsito fluido en Eje 3 Sur
Para cerrar la jornada de este Viernes Santo, las condiciones de movilidad en las vías primarias del centro-sur son favorables. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta un buen desplazamiento sobre el Eje 3 Sur, en el tramo que va desde la Calzada San Antonio Abad hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas.
Esta es una excelente alternativa para quienes buscan evitar las concentraciones por la Procesión del Silencio que se lleva a cabo en calles paralelas del Centro Histórico.
Eje 3 Sur con buen desplazamiento de Calz. San Antonio Abad a Eje Central Lázaro Cárdenas. pic.twitter.com/YqeAPUgQlh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Inicia la Procesión del Silencio hacia el Zócalo; hay cortes en Fray Servando
La noche de este Viernes Santo continúa con actividad religiosa de gran importancia. Ha dado inicio la '52 Procesión del Silencio', la cual avanza sobre Fray Servando Teresa de Mier al Poniente, a la altura de Cucurpe.
El contingente tiene como destino final el Zócalo capitalino, lo que generará cierres intermitentes y reducción de carriles a lo largo de su ruta desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
Alternativas viales:
* Eje 1 Norte
* Eje 3 Oriente
* Lorenzo Boturini
* Av. del Taller
* Eje Central Lázaro Cárdenas
20:11 #PrecauciónVial | Da inicio la "52 va. Procesión del Silencio del Viernes Santo" sobre Fray Servando al Poniente a la altura de Cucurpe, con destino al Zócalo. Consulte aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/DM2WyPQ2XO— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Evento deportivo en alcaldía Iztacalco
Tome sus precauciones si transita por la zona de Iztacalco. Desde las 19:30 horas, se llevará a cabo un evento deportivo en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado sobre el Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México.
Se espera una fuerte carga vehicular y presencia de aficionados en las inmediaciones del recinto, lo que generará afectaciones en las vías de acceso principales.
Alternativas viales:
* Calzada Ignacio Zaragoza
* Eje 3 Oriente (Av. Fco. del Paso y Troncoso)
* Eje 4 Oriente (Canal Río Churubusco)
* Pdte. Plutarco Elías Calles y Av. Té
#PrecauciónVial | A las 19:30 horas se llevará a cabo evento deportivo en el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco. Considera afectación vehicular en inmediaciones. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/WqvNLCuhOh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Circuito Interior con buen avance
La movilidad en una de las arterias más importantes de la capital presenta condiciones favorables. Se reporta un buen avance vehicular sobre el Circuito Interior, específicamente en el tramo que comprende desde Av. de los Insurgentes hacia el Eje 2 Oriente.
Circuito Interior con buen avance de Insurgentes a Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/BSVMcvhhCk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Reabren Javier Rojo Gómez tras concluir actividades en Iztapalapa
Se normaliza el tránsito en otro punto importante del oriente de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas confirman que se ha restablecido la circulación en ambos sentidos de la Av. Javier Rojo Gómez, en el tramo comprendido entre el Eje 6 Sur y la Calzada Ermita Iztapalapa.
18:09 Se restablece circulación en ambos sentidos de Av. Javier Rojo Gómez entre Eje 6 Sur y Calzada Ermita Iztapalapa, @Alc_Iztapalapa. pic.twitter.com/ry21uQ1tUC— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Se restablece la circulación en Calzada Ermita Iztapalapa
Buenas noticias para quienes transitan por el oriente de la ciudad. Tras la jornada de actividades religiosas de este Viernes Santo, se han retirado los cortes a la circulación en ambos sentidos de la Calzada Ermita Iztapalapa.
El tramo que se encontraba cerrado, entre Anillo Periférico y Av. Tláhuac, ya permite el paso de vehículos de manera habitual.
18:01 Se retiran cortes de circulación en ambos sentidos de Calz. Ermita Iztapalapa entre Anillo Periférico y Av. Tláhuac. pic.twitter.com/m5WJ6YUBE7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 4, 2026
Puntos de mayor afectación y rutas alternas en Iztapalapa
Para este Viernes Santo, las autoridades de la CDMX han desplegado un operativo especial debido a la 183 Representación de la Pasión de Cristo. Si necesitas circular por la zona oriente, toma en cuenta los principales puntos de concentración peatonal y cierres totales:
Puntos de mayor concentración:
* Macroplaza Cuitláhuac (centro de los eventos)
* Catedral de Iztapalapa
* Predio de la Pasión (Cerro de la Estrella)
* Casa de los Ensayos
¿Cómo evitar el caos?
Para rodear el perímetro del centro histórico de Iztapalapa, utiliza estas vías que se mantienen como alternativas principales:
* Norte/Sur: Eje 3 Oriente y Anillo Periférico
* Oriente/Poniente: Eje 5 Sur y Avenida Tláhuac
El operativo se mantendrá activo durante el resto del viernes y el sábado 4 de abril.
#PrecauciónVial | Se lleva a cabo la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” en @Alc_Iztapalapa este 02, 03 y 04 de abril, #SemanaSanta2026. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/jgJYirU8Tg— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Cierre total en Calzada Ermita Iztapalapa por representación de la Pasión de Cristo
La circulación en Calzada Ermita Iztapalapa se mantiene cerrada en ambos sentidos debido a las actividades de la 183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. El corte vial se extiende desde el Anillo Periférico hasta Av. Tláhuac.
Este cierre masivo estará vigente durante este viernes 3 y el sábado 4 de abril, afectando una de las arterias principales del oriente de la CDMX. Toma precauciones.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos sentidos de Calz. Ermita Iztapalapa entre Anillo Periférico y Av. Tláhuac, debido a la “183 Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo” en @Alc_Iztapalapa este 03 y 04 de abril #SemanaSanta2026.… pic.twitter.com/FIZZgOjfwr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Corte preventivo en Año de Juárez
Hay un corte a la circulación en la zona oriente de la ciudad. Elementos de tránsito realizan un corte preventivo en Avenida Año de Juárez, con dirección al Norte, a partir de la Calzada Ermita Iztapalapa.
* Alternativa vial: Se recomienda a los automovilistas utilizar el Eje 3 Oriente para evitar rezagos en la zona.
Se sugiere anticipar sus salidas, ya que la carga vehicular en las inmediaciones de Iztapalapa podría aumentar en la próxima hora.
17:02 #PrecauciónVial | Corte preventivo en Av. Año de Juárez con dirección al Norte a partir de Calzada Ermita Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/oEqrHqymMQ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Operativo en el Mercado 'La Nueva Viga'
Con motivo de la alta afluencia por la Semana Santa 2026, la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC ha desplegado un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Mercado "La Nueva Viga", en la alcaldía Iztapalapa.
Rutas de escape: Las alternativas viales en Iztapalapa que SÍ O SÍ debes usar
* Por el Norte: Evita el nudo ciego y mejor lánzate por la Avenida Canal de Tezontle.
* Por el Oriente: Tu mejor opción de escape rápido es el Eje 5 Oriente.
* Por el Sur: Puedes sacarle la vuelta al caos utilizando Ermita Iztapalapa.
* Por el Poniente: El flujo será menos pesado si te desvías hacia la Avenida Río Churubusco o la Avenida Año de Juárez.
Estado vial en Paseo de la Reforma
El Centro de Orientación Vial de la SSC informa sobre el estado de la circulación en una de las zonas más transitadas del centro de la capital. A esta hora, Paseo de la Reforma presenta ligeros asentamientos en el tramo que va de Av. Hidalgo hacia Insurgentes.
A pesar de ser un día de asueto, el flujo vehicular se mantiene constante, aunque sin bloqueos.
16:00 Paseo de la Reforma con ligeros asentamientos de Av. Hidalgo a Insurgentes. pic.twitter.com/hxTWvhi498— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Choque en la alcaldía Álvaro Obregón
Ocurrió un percance automovilístico en el cruce de Ajusco y Rómulo O'Farrill.
Las unidades de emergencia y servicios de tránsito ya se encuentran en la zona para laborar en el retiro de los vehículos involucrados. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por el área para evitar incidentes adicionales.
* Alternativas viales: Utilizar la Calzada de las Águilas o Avenida de los Insurgentes dependiendo del destino.
15:14 #PrecauciónVial | Se registra choque en Ajusco y Rómulo O'Farrill, alcaldía Álvaro Obregón. Conduce con precaución para evitar accidentes. pic.twitter.com/HtNVNPuAch— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Se mantiene buen avance en Circuito Interior
La CDMX luce con menos presencia de automovilistas por el periodo vacacional de Semana Santa, como ocurre en el Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo, a la altura del AICM, donde el avance es constante para aquellos que circulan por la zona.
✅ Buen avance sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo en ambas direcciones, desde Eje 1 Norte (Norte 17) hasta Avenida Oceanía.— C5 CDMX (@C5_CDMX) April 3, 2026
📹 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/vcn84tXMBS
Importante despliegue operativo por Viacrucis en Iztapalapa
Este Viernes Santo, continúa el operativo de seguridad en Iztapalapa por la 183 Representación de la Pasión de Cristo, que este año se realiza ya con el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Por lo anterior, permanece cerrada la Calzada Ermita Iztapalapa al poniente, desde Fundición hasta Puentetitla; en sentido contrario hay reversible.
#SemanaSanta2026 | Continúa el despliegue operativo con oficiales de la #PolicíaMetropolitana, Montada y Auxiliar, en las inmediaciones de la casa de los ensayos y otras avenidas en la alcaldía @Alc_Iztapalapa, por lo que permanece cerrada la circulación en la calzada… pic.twitter.com/1wuuJ4CzcR— SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 3, 2026
¡Cuidado! Hay avance lento en el Eje 6 Sur
El Centro de Orientación Vial recordó que debido al operativo en La Nueva Viga, hay afectaciones para los que circulan por el Eje 6 Sur, desde Callejón Hualquila hasta Palacio. Para evitar contratiempos, recomendó utilizar Anillo Periférico y Canal de Tezontle.
Con motivo de la #SemanaSanta2026, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC implementa un dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del Mercado "La Nueva Viga", en la @Alc_Iztapalapa, con el fin de inhibir el estacionamiento prohibido o en doble… pic.twitter.com/QUeQxcpO3Q— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Procesión del Silencio afectará circulación en la zona centro de CDMX
A las 8:00 de la noche se realizará la 52.ª Procesión del Silencio del Viernes Santo, que partirá del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Zoquipa y Curcupe, en la colonia El Parque de la alcaldía Venustiano Carranza, hacia el Zócalo.
La procesión avanzará por la Avenida Fray Servando Teresa de Mier, para después tomar la calle Escuela Médico Militar y se incorporará a Pino Suárez, para llegar al Zócalo.
Por lo anterior, las calles aledañas al primer cuadro de la CDMX se verán afectadas; lo mejor será circular por el Eje Central Lázaro Cárdenas o Lorenzo Boturini.
#PrecauciónVial | Se llevará a cabo la "52 va. Procesión del Silencio del Viernes Santo" dando inicio en Zoquipa y Curcupe, col. El Parque, @A_VCarranza rumbo al Zócalo Capitalino a las 20:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/Cz3xUwgd3K— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Así funciona el operativo de la SSC en La Nueva Viga
En el marco de la Semana Santa 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo en el mercado de La Nueva Viga, donde se venden pescados y mariscos, alimentos muy consumidos en este periodo.
Debido a la gran presencia de personas que acuden a realizar compras, se implementó un dispositivo de seguridad, lo que complica el paso por la zona.
Para evitarlo, se recomienda elegir vialidades cercanas, incluido Canal de Tezontle, la Avenida Río Churubusco y Periférico.
Con motivo de la #SemanaSanta2026, personal de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC implementa un dispositivo de seguridad y vialidad en inmediaciones del Mercado "La Nueva Viga", en la @Alc_Iztapalapa, con el fin de inhibir el estacionamiento prohibido o en doble… pic.twitter.com/t5N95Fvpd8— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
Ermita y Rojo Gómez, las avenidas más afectadas en Iztapalapa
La Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa genera algunas complicaciones viales, principalmente en Ermita y Javier Rojo Gómez, donde se hacen cortes a la circulación, debido a la llegada masiva de personas que quieren vivir de cerca esta tradición religiosa.
Iztapalapa amaneció con fuertes afectaciones viales por la Pasión de Cristo.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Las principales avenidas cerradas son Ermita Iztapalapa y Javier Rojo Gómez, además de toda la zona de los 8 barrios y rutas hacia el Cerro de la Estrella.
El reporte de @isidrocorro… pic.twitter.com/4SKHtMm3JH
Estos son los cierres viales por la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Hoy 3 de abril se realiza la 183 Representación de la Pasión de Cristo, que como cada año recibe a miles de fieles en la alcaldía Iztapalapa.
Debido a estas actividades religiosas, se implementaron cierres en calles aledañas al Cerro de la Estrella, a la Macroplaza Cuitláhuac y la Catedral de Iztapalapa.
Las autoridades recomendaron utilizar alternativas viales como el Eje 3 Oriente, el Eje 5 Sur, Anillo Periférico y Avenida Tláhuac.
Desde la madrugada, miles de elementos policías, paramédicos y protección civil despliegan un dispositivo para resguardar a más de 2 millones de asistentes.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Calles cerradas, vialidades colapsadas y fuerte carga vehicular en puntos clave como Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez.… pic.twitter.com/e1EUNoVzFt
Obras complican la circulación en Calzada San Antonio Abad
Los autos que circulan por la Calzada San Antonio Abad encontrarán reducción de carriles, entre Lucas Alamán y Calzada Chabacano, debido a las obras que desde hace algunos meses se realizan en ese punto.
Si te quedaste en la CDMX y no quieres llegar tarde a tu destino, busca alternativas viales, entre ellas, Congreso de la Unión, el Eje Central Lázaro Cárdenas e Isabel La Católica.
#PrecauciónVial | Hallarás reducción de carriles en ambos sentidos de Calz. San Antonio Abad entre Lucas Alamán y Calzada Chabacano, debido a #Obras. #AlternativaVial Congreso de la Unión, Eje Central, Isabel la Católica y Francisco del Paso y Troncoso. pic.twitter.com/WSl1Kc8Eie— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 3, 2026
¿Qué autos no circulan hoy 3 de abril de 2026?
El programa Hoy No Circula está vigente hoy, a pesar de ser Viernes Santo, así que atención todos los conductores, porque aplica para aquellos que tienen engomado azul, terminación de placas 9 y 0, con holograma de verificación 1 y 2.
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/4AvqTcE2by— SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 3, 2026
Iztacalco tendrá una protesta a la 1:00 de la tarde
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial, a la 1:00 de la tarde se espera la presencia de manifestantes en Avenida Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, por lo que pidió tomar precauciones a los automovilistas que circularán por esa zona.
⚠️🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 3 de abril 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/nt4EgzhjrQ— C5 CDMX (@C5_CDMX) April 3, 2026
¡Ojo a las protestas hoy en la alcaldía Cuauhtémoc!
A las 12:00 del día, un colectivo hará dos manifestaciones en estos puntos de la CDMX:
- Plaza Tlaxcoaque, ubicada en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro.
-Hemiciclo a Juárez, ubicado en Avenida Juárez #50, colonia Centro.
A la misma hora, un grupo de manifestantes se reunirá en el Monumento a la Madre, que se localiza en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael.