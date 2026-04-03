Deuda eterna en Iztapalapa: Hallan 65 restos óseos y entregan 2 menores a sus familias

Las labores de rastreo en el suelo de la capital mexicana siguen arrojando verdades dolorosas que confirman la profundidad de la crisis de desapariciones en el país y el poco trabajo que hay para resolver esta problemática grave.

El mapa de la ausencia: Restos de 13 personas emergen del olvido

En un periodo que abarca de mayo de 2025 a marzo de 2026, las autoridades locales documentaron el hallazgo de 65 restos óseos, piezas de un rompecabezas trágico que pertenecen a 13 individuos.

Este balance, lejos de traer paz, subraya la cruda realidad de un entorno donde buscar a los ausentes se ha convertido en una actividad cotidiana y desgarradora para cientos de familias que esperan respuestas entre la tierra y el olvido.

Recuperan 65 elementos óseos que corresponden a 13 individuos de los cuales dos ya fueron identificados como menores de edad y ya fueron entregados a sus familias.



Así lo dio a conocer el informe que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México y la… pic.twitter.com/eH0fk4hFX9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026

Infancias rotas: Dos menores regresan a casa en un féretro

Dentro de este recuento de daños, el informe presentado por la Comisión de Búsqueda de Personas y la Fiscalía de la Ciudad de México detalla que, entre los restos recuperados, se logró confirmar que dos de las víctimas eran menores de edad.

Estos cuerpos ya han sido restituidos a sus parientes, cerrando un ciclo de incertidumbre pero abriendo una herida incurable que evidencia cómo la violencia alcanza incluso a los más vulnerables.

TAMBIÉN LEE: ¡Como a la maestra Irma! Secuestran a hombre y lo obligan a grabar un video en Minatitlán, VeracruZ

La entrega de estos restos representa apenas una mínima fracción de justicia en un panorama donde las estadísticas de localización suelen avanzar con una lentitud que desespera a quienes mantienen la esperanza de un reencuentro.

Un año buscando verdades entre la tierra y la burocracia

Estos hallazgos son producto de las denominadas Jornadas de Búsqueda por Patrones, una metodología que intenta dar orden al caos de las desapariciones. No obstante, el reporte de los últimos 11 meses refleja que el territorio sigue ocultando historias interrumpidas.

Mientras las instituciones presentan estos avances como resultados de gestión, para la sociedad civil queda el sentimiento de desencanto al confirmar que el subsuelo de la urbe sigue resguardando los rastros de personas que un día dejaron de volver a casa. La localización de estos 13 individuos resalta que, a pesar de los esfuerzos técnicos, la herida de los desaparecidos en México sigue abierta y sangrando.

