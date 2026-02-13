ALERTA AMBER: Buscan a las pequeñas Jenifer y Gisselle; desaparecieron juntas en Toluca, Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha activado de manera simultánea dos fichas de Alerta Amber en Edomex con carácter de urgencia para localizar a dos menores de edad: Jenifer Kareli Martínez Maldonado, una bebé de 11 meses, y Gisselle Alexandra Oro Maldonado, de 6 años.

La coincidencia en sus apellidos maternos y el lugar de los hechos sugiere que se trata de familiares directas, posiblemente primas o hermanas, cuya desaparición conjunta ha encendido las alarmas en la capital mexiquense.

De acuerdo con los reportes oficiales AAEM/1032504/2026 y AAEM/1032502/2026, ambas menores fueron vistas por última vez el pasado viernes 6 de febrero de 2026 en la delegación de Capultitlán, perteneciente al municipio de Toluca. La denuncia fue presentada y las alertas activadas este 9 de febrero, tres días después de que se perdiera su rastro.

Desaparición en Capultitlán, Toluca: Se desconoce su paradero

El resumen de los hechos en ambas fichas es idéntico y alarmante: "Se desconoce su ubicación. Se teme por su integridad toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito". No se ofrecen detalles sobre si estaban acompañadas por algún adulto o las circunstancias exactas de su desaparición, pero el hecho de que una bebé lactante y una niña pequeña desaparezcan al mismo tiempo eleva al máximo el nivel de riesgo.

Capultitlán es una de las delegaciones más tradicionales y pobladas de Toluca, ubicada al sur de la ciudad. Las autoridades han desplegado operativos de búsqueda en la zona, pero la colaboración de los vecinos es fundamental para obtener pistas.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a las siguientes personas comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/Btygcr785k — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 12, 2026

Ayuda a identificarlas: Características físicas

Para colaborar con la búsqueda, es esencial conocer los rasgos de cada una de las menores. Lamentablemente, en ambos casos se desconoce la vestimenta que portaban el día de su desaparición, por lo que la identificación depende enteramente de sus características físicas.

Jenifer Kareli Martínez Maldonado (11 meses):



Fecha de Nacimiento: 17-02-2025 (próxima a cumplir 1 año).

17-02-2025 (próxima a cumplir 1 año). Estatura: 0.90 metros (90 cm).

0.90 metros (90 cm). Peso: 11.0 kg.

11.0 kg. Complexión: Robusta.

Robusta. Tez: Morena clara.

Morena clara. Cabello: Negro y lacio.

Negro y lacio. Ojos: Café claro y grandes.

Café claro y grandes. Boca: Grande.

Grande. Señas Particulares: Ninguna reportada.

Gisselle Alexandra Oro Maldonado (6 años):



Fecha de Nacimiento: 10-01-2020.

10-01-2020. Estatura: 1.20 metros.

1.20 metros. Peso: 21.0 kg.

21.0 kg. Complexión: Delgada.

Delgada. Tez: Blanca.

Blanca. Cabello: Castaño claro y lacio.

Castaño claro y lacio. Ojos: Café claro y chicos.

Café claro y chicos. Boca: Chica.

Chica. Señas Particulares: Ninguna reportada.

¿Cómo contactar por una Alerta Amber en Edomex?

La Fiscalía del Estado de México solicita el apoyo urgente de la sociedad. Si usted ha visto a estas dos niñas, o tiene información sobre su paradero, por favor comuníquese de inmediato. Cualquier dato puede ser la diferencia para que regresen sanas y salvas a casa.

Números de contacto:

