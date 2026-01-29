Angustia en Guanajuato: Activan Alerta Amber por Lilibeth y Miguel Ángel, desaparecidos el mismo día

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha emitido una doble activación del protocolo Alerta Amber tras registrarse la desaparición de dos menores de edad en el transcurso de un mismo día: el pasado martes 27 de enero de 2026. Los hechos ocurrieron en puntos distantes de la entidad, específicamente en los municipios de Jerécuaro y San Luis de la Paz, lo que ha movilizado a las autoridades y familiares para solicitar el apoyo urgente de la sociedad civil.

Debido a su minoría de edad, se considera que la integridad de ambos adolescentes se encuentra en riesgo y podrían ser víctimas de la comisión de un delito.

Buscan a Lilibeth, de 13 años, desaparecida en Jerécuaro

El primer reporte se origina en el municipio de Jerécuaro, donde se busca a Lilibeth Hernández Flores, una adolescente de apenas 13 años de edad.

Para colaborar en su localización, es vital prestar atención a su vestimenta, la cual es muy específica, pues al momento de su desaparición portaba una chamarra amarilla, prenda que podría facilitar su identificación a distancia, combinada con un pants gris y tenis blancos con detalles negros.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Lilibeth Hernández Flores de 13 años, Jerécuaro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/vyNm0MNRef — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 29, 2026

Lilibeth tiene una estatura de 1.52 metros y un peso aproximado de 62 kilogramos. Sus rasgos físicos incluyen cabello castaño oscuro de tipo ondulado y ojos redondos color café oscuro. Según la ficha oficial, la menor no cuenta con señas particulares visibles, por lo que la descripción de su rostro y ropa son los principales indicios para reconocerla.

Sin rastro de Miguel Ángel, desapareció en San Luis de la Paz

De manera simultánea, en la zona norte del estado, se busca a Miguel Ángel Salinas Salinas, de 17 años de edad, visto por última vez también el 27 de enero en San Luis de la Paz.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Miguel Ángel Salinas Salinas de 17 años, San Luis de la Paz, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/YORMaws6bp — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 28, 2026

Miguel Ángel es un joven de estatura de 1.70 metros y complexión acorde a su peso de 66 kilogramos. Tiene el cabello negro y lacio, así como ojos redondos color café oscuro. En su caso, existe un rasgo distintivo, pues tiene una cicatriz visible en la nariz. Cuando desapareció, tenía una playera combinada en colores rojo y negro, pants negro y tenis blancos.