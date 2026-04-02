Semana Santa sin agua: ¿qué colonias de Guadalajara podrían sufrir cortes durante los días santos?

Diversos habitantes de Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan reportaron problemas en el abastecimiento del agua, sin recibir una explicación clara. Por ello, comenzó a surgir la duda que cada año preocupa a los habitantes de Guadalajara, Jalisco: ¿se viene otro corte durante los días santos de Semana Santa este 2026?

¿Habrá un megacorte de agua en Jalisco durante Jueves Santo y Viernes Santo?

Ante la duda general, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) respondió que, de momento, no hay cortes programados para Semana Santa 2026 en Jalisco.

“De momento no se tienen contemplados cortes. Cualquier información o actualización se estará comunicando oportunamente a través de nuestros canales oficiales" detalló la institución a través de redes sociales.

Esto causó sorpresa, pues en años anteriores Guadalajara solía enfrentar desabasto de agua potable por los trabajos de mantenimiento que se realizaban durante la temporada vacacional, sobretodo en los días santos, incluyendo Sábado de Gloria.

Reportan falta de agua en colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan

Mientras SIAPA asegura que no hay cortes oficiales, habitantes de varias colonias denunciaron que ya carecen de agua. Entre los reportes más frecuentes se encuentran:

“En Tonalá ya no tenemos agua desde ayer por la noche.” “En Tlaquepaque nadie nos dice qué está pasando.”

Aunque no se ha confirmado un megacorte, los usuarios señalan que podría tratarse de fugas en las tuberías principales. Ante el desabasto, SIAPA recordó que las pipas de agua son gratuitas para quienes presenten falta de suministro.

Los usuarios pueden solicitarlas a través de:



Línea de SIAPATEL: 33 3668 2482, disponible las 24 horas.

Redes sociales oficiales

Módulos de atención

Estas unidades se asignan según disponibilidad y prioridad, especialmente en zonas vulnerables. Por ello, es importante que te prevengas ya que en estos días santos no se labora y las oficinas se mantendrán cerradas.

¿Por qué este año NO habrá un megacorte de agua en Jalisco en Semana Santa?

El megacorte anual, que solía realizarse en marzo o abril, se adelantó a diciembre de 2025, aprovechando condiciones operativas favorables.

Esto permitió que la infraestructura principal llegara a la primavera ya lista para operar el servicio de manera fluida. Además, los trabajos estuvieron concluidos antes de marzo, por lo que no fue necesario detener el suministro en los días feriados.

Aunque los habitantes podrán gozar de suficiente agua, las autoridades recomiendan almacenar el servicio con prudencia, y no desperdiciarla, especialmente en Sábado de Gloria.

