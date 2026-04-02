Difunden video del momento exacto de la caída de avioneta de Huejotzingo, Puebla

Pobladores captaron el momento en que una avioneta se estrelló en campos de cultivo del municipio de Huejotzingo, Puebla, la tarde de este jueves 2 de abril.

Tras la caída de la aeronave modelo tipo Cessna C-172 matrícula XB-RRN, se confirmó la muerte de 3 personas en el lugar, mientras que otro pasajero presentó lesiones de gravedad.

Tragedia en #Puebla este Jueves Santo



Una #avioneta se desplomó en #Huejotzingo y dejó un saldo de 4 personas sin vida. pic.twitter.com/hQS0Nq98rj — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) April 2, 2026

AFAC inició una investigación por desplome de avioneta en Huejotzingo, Puebla

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que la aeronave intenta maniobrar, pero termina cayendo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco.

La avioneta, que viajaba con dirección a Poza Rica, Veracruz, despegó del Aeropuerto Internacional de Puebla, pero alrededor de las 12:03 horas perdió comunicación con el Control de Tránsito Aéreo (CTA).

Al respecto, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que se activaron los protocolos de búsqueda y localización, además de que ya se inició la investigación administrativa correspondiente para esclarecer las causas del accidente.

La Agencia Federal de Aviación Civil, informa: pic.twitter.com/PZTU9l6PDH — AFAC (@AFAC_mx) April 2, 2026

De manera extraoficial, autoridades señalan que este modelo está diseñado para transportar solo al piloto y copiloto; sin embargo, por causas aún desconocidas, cuatro personas viajaban a bordo.

Identifican a víctimas del accidente en Huejotzingo, Puebla

Primeros reportes apuntan a que las víctimas fueron identificadas como: Paulo Antonio Vélez, piloto; Marcos Omar Martínez Tavera, copiloto; y Ramsés Olin Zaragoza Burgos, pasajero.

En cuanto al cuarto hombre, quien fue trasladado de urgencia a un hospital, aún se desconoce su identidad; sin embargo, se sabe que viajaba como pasajero.

En redes lo han identificado como Emilio Gil Ramírez, quien supuestamente habría publicado un video en su cuenta de Facebook minutos antes del fatal accidente aéreo.

Aunque se habla de cuatro personas muertas, hasta el momento, el Gobierno de Puebla solo confirmó que se iniciaron las tareas de rescate de los tres cuerpos en la zona cero del accidente.

Por otra parte, la aeronave fue incorporada a la base de datos el 22 de enero de 2022, según el Registro Aeronáutico Mexicano, de la AFAC.

El avión operaba desde un hangar en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos, y no tenía relación con ninguna escuela de aviación en el estado de Puebla