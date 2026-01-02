Buscan a María Eliza y Yuliana Isela, desaparecidas en Celaya e Irapuato; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad, María Eliza Solórzano Sánchez y Yuliana Isela Alcántara Martínez, en los municipios de Celaya e Irapuato. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

María Eliza desapareció en Celaya

El primero de los casos corresponde a María Eliza Solórzano Sánchez, de 13 años, quien salió de su domicilio el pasado 30 de diciembre de 2025 en el municipio de Celaya, sin que hasta el momento se conozca su paradero .

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente María Eliza Solórzano Sánchez de 13 años, Celaya, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/T1qgxakUh0 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) December 31, 2025

Para su pronta identificación, se detalla que la menor tiene una estatura de 1.50 metros, pesa 65 kilogramos y posee cabello lacio, color castaño claro, además de tener ojos ovalados café claro. Es importante destacar sus señas particulares:



Piercing en ambos lóbulos de las orejas.

Cicatrices en el antebrazo derecho.

Al momento de su desaparición, vestía una playera negra con letras, pants azul y tenis blancos.

Buscan a Yuliana Isela, desaparecida en Irapuato

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar en el municipio de Irapuato a Yuliana Isela Alcántara Martínez, de 16 años. Ella fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Yuliana Isela Alcántara Martínez de 16 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/P46dZFVxVW — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 2, 2026

Sus características físicas incluyen cabello lacio rubio, ojos redondos color café claro, una estatura de 1.52 metros y un peso aproximado de 55 kilogramos. En su caso, es vital identificarla por sus múltiples señas particulares:



Lunar en el cuello del lado izquierdo.

Cicatriz en el pómulo.

Mancha en la pantorrilla izquierda.

Piercing en la nariz del lado izquierdo y otro en el labio inferior.

Ella usaba una blusa y falda, ambas de color azul, y botas negras.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de las dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de emergencia 911 o a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368-62-42), pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.