Desaparecen una bebé de seis meses y una adolescente en León, Guanajuato; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encuentra en una carrera contra el tiempo. Este lunes se activó de manera urgente el protocolo Alerta Amber tras confirmarse la desaparición de dos menores de edad en el municipio de León.

Se trata de un caso que ha generado profunda preocupación en la comunidad, ya que involucra a una bebé de apenas seis meses de nacida y a una adolescente de 17 años. Las autoridades correspondientes temen por la integridad de ambas, pues debido a su minoría de edad, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y podrían ser víctimas de la comisión de algún delito. La difusión de sus rostros y datos durante las primeras horas es vital para que regresen a casa a salvo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Annia Sofía Ramírez Lugo y de la adolescente Camila Astrid Lugo Vega de 6 meses y 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlas! pic.twitter.com/Juhnx7NjfY — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) March 10, 2026

Annia Sofía desapareció en León el 9 de marzo

El primer registro de esta ficha de búsqueda conjunta corresponde a la pequeña Annia Sofía Ramírez Lugo, una bebé de tan solo seis meses de edad. De acuerdo con la información compartida por las autoridades estatales, la niña mide aproximadamente 68 centímetros y tiene un peso estimado de ocho kilogramos.

Entre sus características físicas principales, destaca que tiene el cabello lacio en un tono castaño claro, así como unos grandes ojos redondos de color café oscuro. En el reporte oficial se especifica que la bebé no cuenta con ninguna seña particular visible que ayude a distinguirla.

Camila Astrid desapareció en León el 9 de marzo

De manera simultánea y en los mismos hechos ocurridos en la ciudad de León, se perdió el rastro de la adolescente Camila Astrid Lugo Vega, de 17 años de edad. Al igual que la pequeña Annia, ella fue vista por última vez durante la jornada del lunes 9 de marzo, sin que hasta el momento sus familiares tengan noticias sobre su paradero.

Camila tiene una estatura de 1.55 metros y pesa cerca de 60 kilogramos. Su cabello es ondulado y de color castaño claro, mientras que sus ojos son alargados y de un tono café oscuro. Para facilitar su identificación inmediata en las calles, en el transporte público o en cualquier punto del estado, es fundamental que la población preste atención a sus señas particulares: Camila tiene una cicatriz visible en la ceja izquierda y un lunar ubicado en la pantorrilla derecha.

Cualquier persona que tenga información, por mínima que parezca, sobre la ubicación de la niña o la adolescente, no debe dudar en comunicarse de inmediato. Pueden hacerlo a través del Sistema de Emergencias 911 o llamando directamente a la lada sin costo de la Fiscalía del Estado: 800 DNUNCIA (368 62 42). Su reporte es completamente confidencial y su colaboración puede hacer toda la diferencia.