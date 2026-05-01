El perrito “Toto” sobrevive a golpiza en Navojoa, Sonora: detienen a hombre por maltrato animal

La justicia llegó para el perrito “Toto”, luego de que el pasado 24 de abril, un sujeto lo golpeara con un palo, al punto de causarle varias fracturas en sus patas. La Fiscalía de Sonora confirmó la detención del agresor, quien enfrenta cargos por maltrato animal.

¿Qué pasó con el perrito “Toto”?

El pasado 24 de abril, un hombre, identificado como David Adrián “N”, ingresó a un domicilio sin autorización de nadie, en la colonia Finca Real, de Navojoa, Sonora. En el lugar se encontraba “Toto”, quien estaba amarrado.

“Toto” ni siquiera le ladró, a pesar de que el sujeto se acercó a toda prisa con un palo en la mano. De repente, comenzó a golpearlo, y no se detuvo ni porque el animalito chilló de dolor.

La violencia contra el can quedó registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió hacer la denuncia y que las autoridades pudieran ejecutar una orden de aprehensión contra el responsable.

FGJES cumplimenta orden de aprehensión por delito de maltrato o crueldad animal en Navojoa



•Investigan agresión contra el canino “Toto”



Navojoa, Sonora, 30 de abril de 2026.- En seguimiento a una denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ejecutó… pic.twitter.com/Wj5p4E77xC — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 1, 2026

Estado de salud de “Toto”: Perrito agredido en Sonora fue operado

“Toto” es un perro criollo de apenas tres años, quien a decir de testigos, es un animal muy noble y tranquilo, por lo que se desconoce el motivo de la agresión.

Tras el ataque, sufrió fracturas en sus dos patas delanteras, siendo necesario someterlo a una cirugía compleja que se prolongó por más de tres horas.

Actualmente, el perro se encuentra estable y bajo cuidados médicos en una clínica veterinaria. Especialistas señalaron que ha respondido de forma favorable al tratamiento, y en caso de que no se presenten complicaciones, “Toto” podría volver a casa en un par de semanas.

Maltrato animal en México: una problemática constante

¿Hay manera siquiera de defender el comportamiento agresivo contra animales? Seres que no se pueden defender, animalitos que solo buscan el amor y cuidado de sus dueños.

Lamentablemente, muchas personas no entienden esto. Especialistas advierten que la violencia contra animales no es un hecho aislado, y en municipios como Navojoa, clínicas veterinarias suelen recibir reportes frecuentes de maltrato.

El caso de “Toto” se suma a una larga lista de denuncias que, en muchos casos, no llegan a resolverse. Por desgracia, este tipo de videos se repite con frecuencia en México y pocas veces los culpables reciben castigos que no igualan el dolor sufrido.

La Fiscalía de Sonora informó que mantiene las acciones legales correspondientes contra el detenido y reiteró su compromiso de sancionar cualquier conducta de violencia hacia los animales, pero ¿cuánto tiempo va a pasar en la cárcel? ¿Qué asegura que cuando salga no lo vuelva a hacer?

