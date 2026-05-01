¡Tragedia en Tlajomulco! Hombre muere tras sufrir descarga eléctrica en el baño

Lo que parecía una tarea doméstica más terminó en un fatal accidente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un hombre de 54 años perdió la vida al interior de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Paseos del Valle, mientras intentaba instalar una regadera eléctrica en el baño.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del miércoles en una finca localizada sobre la calle Valle Manzano, al cruce con bulevar Paseo del Valle. Sin la asesoría de un especialista y confiado en poder realizar el cambio por su cuenta, el hombre comenzó a desmontar una regadera antigua para colocar un sistema eléctrico, sin dimensionar el riesgo que implicaba manipular este tipo de instalación.

Hombre recibe descarga eléctrica en Tlajomulco; esto ser sabe

Durante las maniobras, y por causas que aún no han sido esclarecidas, el hombre recibió una potente descarga eléctrica que lo dejó inconsciente en el baño. La tragedia ocurrió en silencio: nadie se percató de inmediato de lo sucedido.

Pasó aproximadamente una hora antes de que un familiar, al notar su ausencia y la falta de respuesta, decidiera buscarlo dentro del domicilio. Fue su propio hermano quien lo encontró tendido en el suelo del baño, inconsciente, por lo que de inmediato solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Servicios médicos confirman muerte de hombre en Tlajomulco

Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde, ya nada se podía hacer. El hombre no presentaba signos vitales. Según los primeros informes, la descarga eléctrica le provocó quemaduras severas que habrían derivado en su muerte casi de manera instantánea.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona para resguardar la escena, descartando de manera preliminar cualquier indicio de violencia o delito. Todo apunta a un accidente doméstico derivado de la manipulación de instalaciones eléctricas sin las medidas adecuadas.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado de Jalisco acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo, siguiendo el protocolo legal.

