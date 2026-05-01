Le quita la vida a golpes a su pareja y ahora pasará 48 años en la cárcel en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León logró que un juez dictara 48 años de prisión contra Dionisio “N”, responsable del delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Guadalupe.

El fallo se dio tras un juicio oral en el que se presentaron pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado, quien además enfrentó cargos por delitos contra la salud.

¿Qué pasó en el feminicidio ocurrido en Guadalupe, Nuevo León?

De acuerdo con las investigaciones, el agresor mantenía una relación sentimental con la víctima. Ambos vivían juntos, lo que agravó el contexto de violencia, ya que existía una relación de confianza.

El caso inició con violencia verbal que fue escalando poco a poco hasta convertirse en agresiones físicas constantes. Golpes reiterados provocaron lesiones graves a la mujer, hasta que finalmente perdió la vida por una contusión profunda de cráneo, según el dictamen pericial del Servicio Médico Forense.

🔺SENTENCIA CONDENATORIA DE 48 AÑOS POR EL DELITO DE FEMINICIDIO🔺



La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Dionisio “N” por los delitos de… pic.twitter.com/sk4q6CWnpY — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 30, 2026

Este tipo de violencia refleja un patrón que se repite en muchos casos de feminicidio: agresiones que comienzan de forma “normalizada” y terminan en tragedia.

¿Cuál fue la sentencia contra el feminicida?

El juez determinó una pena de 48 años de prisión para Dionisio “N”, quien deberá cumplir su condena en un Centro de Reinserción Social estatal. Además, se estableció la reparación del daño, que incluye indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios, conforme a lo que marca la ley.

La sentencia es considerada relevante, ya que representa un castigo alto dentro de este tipo de delitos y envía un mensaje sobre las consecuencias legales del feminicidio.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Nuevo León?

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de enero a marzo se han registrado 4 feminicidios en Nuevo León.

El dato preocupa porque refleja que la violencia de género sigue sin controlarse. Tan solo en el mismo periodo del año pasado, se registraron los mismo 4 feminicidios, lo que muestra que el problema persiste sin grandes variaciones.

Durante todo el año anterior, la entidad cerró con 15 feminicidios, una cifra que evidencia la gravedad del fenómeno no solo a nivel estatal, sino en todo el país.

Colectivos y organizaciones han insistido en la necesidad de reforzar medidas de protección para mujeres en riesgo, así como mejorar la atención a denuncias de violencia previa.

La condena de 48 años marca un precedente importante, pero también recuerda que detrás de cada cifra hay una vida que no debió perderse.