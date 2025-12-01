Alerta AMBER: Desaparecen las hermanas María y Sofía Martínez Stepanova en Puebla

Dos niñas desaparecieron en Puebla, por lo que la fiscalía de la entidad emitió una Alerta AMBER para localizarlas. Se trata de Sofía y María Martínez Stepanova.

María Martínez Stepanova tiene 7 años de edad, 1.33 metros de estatura, cabello lacio color castaño claro, ojos café claro. Mientras que su hermana Sofía Martínez Stepanova tiene 11 años de edad, 1.47 metros de estatura, cabello castaño oscuro largo, ojos café claro y como seña particular tiene un lunar en la clavícula.

Las dos pequeñas fueron vistas por última vez el 16 de octubre de 2025 en San Andrés Cholula, Puebla. Las autoridades temen por la integridad de las menores de edad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito.

En caso de tener información que lleve a la localización de Sofía y María Martínez Stepanova, las autoridades de Puebla piden llamar a la Fiscalía Especializada en Investigación de Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares al número telefónico 222 214 64 05 o 222 237 72 37

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización de las niñas MARÍA MARTÍNEZ STEPANOVA, de 7 años de edad y de SOFÍA MARTÍNEZ STEPANOVA, de 11 años de edad.



Fueron vistas por última vez en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. pic.twitter.com/Grh8QyxjqT — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) November 29, 2025

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

La Alerta AMBER se activa en casos graves de sustracción o desaparición de menores de edad, con el propósito de movilizar a la sociedad para colaborar en su búsqueda y lograr su localización con vida.

Este mecanismo de emergencia se difunde a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir mensajes de alerta, con el fin de llegar al mayor número posible de personas.

El sistema de Alerta AMBER opera actualmente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde ha demostrado ser una herramienta eficaz para la pronta localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Activación de la Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, los familiares deben comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, es necesario acudir al Ministerio Público de la localidad correspondiente para presentar la denuncia y agilizar el proceso. Una vez confirmada la desaparición y sin datos sobre el paradero del menor, la alerta se emite de forma inmediata, permitiendo que las autoridades y la ciudadanía trabajen conjuntamente en su búsqueda.

